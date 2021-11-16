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揪出綠電蟑螂 台南市議長郭信良籲檢調介入

中央社 / 台南16日電

台南市議會議長郭信良今天公開向市民徵求任何冒用他個人名義向綠電廠商勒索的事證，同時希望檢調介入調查，以免業者受害。

郭信良今天發出以「共同揪出綠電蟑螂要求檢調介入調查」為題的新聞稿指出，近來地方很多耳語傳言，誣衊他靠著議長身分及權勢介入綠電工程，從中獲利，這不僅是對他個人及服務團隊的一大打擊，可能也有廠商受欺瞞遭詐取財物。

郭信良表示，幕後黑手及集團太猖狂，他擔心真的有廠商受騙，他一定要抓出這些散布謠言的人，也要請市民協助提供事證，不管是聽到流言的民眾，或曾遭不當勒索的業者，有任何資料請送交「議會打擊綠電蟑螂小組」，或透過「議會檢舉專線（06）3903590」。

郭信良指出，他將盡快整理相關資料向警方報案，且希望檢調介入調查，避免業者受害。

郭信良 蟑螂 台南

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