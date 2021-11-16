竹市開車載妻小遭潑尿 網友氣炸：兩次大清潔還有尿味

市區出現潑尿怪客？一名網友昨晚在PTT新竹版PO文，指14日中午開車載妻小去買中餐，行經新竹市南大路一處巷口等紅燈，忽然遇上一名騎機車的中年男子，示意要網友將車窗降下，不料卻趁機朝車內潑尿，隨後騎車逃逸，讓網友傻眼，氣得向警方報案，直呼「去做車內大清潔兩次尿騷味還散不掉」。警方指出，已受理報案，全案調查釐清，朝毀損、公然侮辱方向偵辦中。

該名網友指出，他原本只將車窗降下一個縫，但該名男子又示意要他將窗戶再降下一些，隨後就直接朝車內潑尿，潑完後還笑了一下才逃逸。

網友說，他生活單純完全沒與人結怨，也沒欠款，開車買個中餐遇到這種事實在很扯，呼籲網友們要小心。他到現在想起來還滿肚子火，對方的尿應該放了好幾天，根本是預謀犯案，不但車子需要做清潔，連車內擺放剛買的嬰兒用品也全部報銷，車內到現在噴了一堆除臭商品仍有味道，看到孩子這麼害怕真的很火大，第一次覺得新竹市不安全。