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八大行業逐步復業 北市大安警凌晨擴檢籲酒後勿鬧事

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國內新冠肺炎趨緩，娛樂場所有條件復業，台北市警局大安分局鑑於轄內有多處營業場所，上周才針對夜店執行擴大臨檢，今晨再到轄內酒店執行擴檢，稽查各項防疫規定落實情況，並呼籲酒後切勿滋事，若有不法，將依法嚴辦。

據悉，大安分局警方今晨1時集結，由分局長李權哲帶隊前往剛復業的酒店執行臨檢，逐一清查消費者、工作人員身分，協助稽查各項防疫規定落實情況，在場強調不容許有酒醉鬧事、聚眾鬥毆等不法情事發生。

警方表示，業者對於維持營業場所的秩序責無旁貸，應做好自主管理，對進場、離場的顧客做好分流，降低接觸機會，就能減少衝突發生，同時要掌握包廂訪客狀態，隨時提高警覺，若有滋事徵兆，應立即分隔兩方，報警處理。

警方逐一清查消費者、工作人員身分。記者李隆揆／翻攝
警方逐一清查消費者、工作人員身分。記者李隆揆／翻攝
警方逐一清查消費者、工作人員身分。記者李隆揆／翻攝
警方逐一清查消費者、工作人員身分。記者李隆揆／翻攝
警方逐一清查消費者、工作人員身分。記者李隆揆／翻攝
警方逐一清查消費者、工作人員身分。記者李隆揆／翻攝
大安分局警方今晨1時集結，由分局長李權哲帶隊前往剛復業的酒店執行臨檢。記者李隆揆／翻攝
大安分局警方今晨1時集結，由分局長李權哲帶隊前往剛復業的酒店執行臨檢。記者李隆揆／翻攝
警方逐一清查消費者、工作人員身分。記者李隆揆／翻攝
警方逐一清查消費者、工作人員身分。記者李隆揆／翻攝
警方逐一清查消費者、工作人員身分。記者李隆揆／翻攝
警方逐一清查消費者、工作人員身分。記者李隆揆／翻攝

臨檢 酒店 新冠肺炎

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