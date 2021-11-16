八大行業逐步復業 北市大安警凌晨擴檢籲酒後勿鬧事

國內新冠肺炎趨緩，娛樂場所有條件復業，台北市警局大安分局鑑於轄內有多處營業場所，上周才針對夜店執行擴大臨檢，今晨再到轄內酒店執行擴檢，稽查各項防疫規定落實情況，並呼籲酒後切勿滋事，若有不法，將依法嚴辦。

據悉，大安分局警方今晨1時集結，由分局長李權哲帶隊前往剛復業的酒店執行臨檢，逐一清查消費者、工作人員身分，協助稽查各項防疫規定落實情況，在場強調不容許有酒醉鬧事、聚眾鬥毆等不法情事發生。