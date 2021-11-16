碰！女騎士要閃國光客運 左切碰撞釀車禍波及2車2人傷

台中市北區中清路、華美街在昨天晚間10時許，發生一起連環車禍，警方初步調查，當時國光客運停在中清路臨停上下客，林姓女子騎機車行經該處時，為閃國光客運，往左切車道，與左後方肖姓女騎士撞成一團，二人連人帶車「犁田」十多公尺，還波及國光客運的車身與另輛轎車，全案造成2名女騎士受傷，詳細肇因仍待後續調查。

據查，林姓女子（44歲）在昨天晚間10時許，騎機車沿北區中清路往北平路方向行駛，行經華美西街附近時，路旁有一輛由何姓司機（58歲）駕駛的國光客運遊覽車，正停在路旁讓旅客上下車，林女原本行駛在右側車道，為了閃避客運，所以往左切，但左切時，肖姓女子（47歲）騎的機車從後方駛來，反應不及，兩輛機車撞成一團，還犁田十多公尺。

兩名女騎士與機車連人帶車翻滾，波及停等在路旁的國光客運，以及一輛同方向、由李姓男子（48歲）駕駛的轎車，附近居民聽到巨大的碰撞聲響，外出查看，還以為國光客運肇事，警、消獲報到場，林女、肖女二人都有手腳擦挫傷，但肖女不願就醫，僅有林女送醫。

第二警分局交通分隊調查，涉案4名駕駛都無酒精濃度，詳細肇事原因，仍待後續調查釐清，不過提醒用路人，變換車道時，一定要注意左右有無來車再通行，另外直行的用路人，也要留意前方車況，遵守交通規則，以確保行車安全。