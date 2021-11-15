16歲少年與3友人衝宜蘭 返程途中自撞北宜公路山壁

未成年無照駕駛自撞北宜山壁！新北市孫姓少年今晚開iRent載3名友人，行經石碇區北宜路27.1Ｋ時，疑未注意車前路況自撞路邊山壁，當下90度大翻車，孫男與副駕駛楊姓少女身體多處擦挫傷，緊急送往新店耕莘醫院治療，另2人無礙。針對無照駕駛，警方將依違反道交條例處以最高1萬2千元罰鍰。

據了解，21歲張男、18歲蔡女、16歲孫男、15歲楊女四人今早臨時起意開車去宜蘭玩，2男搶風頭，由唯一成年的張男向林口某iRent車行租車，而租車費用則是孫男偷拿他家人的信用卡買單；不料一行人今晚6點半走北宜公路回家時，返程途中由未成年的孫男駕駛，結果不熟路況直接自撞山壁。

救護人員趕抵，經觀察孫男與副駕駛楊女身體有多處擦挫傷，而後座2人張男和蔡女則無礙。