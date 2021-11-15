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16歲少年與3友人衝宜蘭 返程途中自撞北宜公路山壁

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16歲少年與3友人衝宜蘭 返程途中自撞北宜公路山壁

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

未成年無照駕駛自撞北宜山壁！新北市孫姓少年今晚開iRent載3名友人，行經石碇區北宜路27.1Ｋ時，疑未注意車前路況自撞路邊山壁，當下90度大翻車，孫男與副駕駛楊姓少女身體多處擦挫傷，緊急送往新店耕莘醫院治療，另2人無礙。針對無照駕駛，警方將依違反道交條例處以最高1萬2千元罰鍰。

據了解，21歲張男、18歲蔡女、16歲孫男、15歲楊女四人今早臨時起意開車去宜蘭玩，2男搶風頭，由唯一成年的張男向林口某iRent車行租車，而租車費用則是孫男偷拿他家人的信用卡買單；不料一行人今晚6點半走北宜公路回家時，返程途中由未成年的孫男駕駛，結果不熟路況直接自撞山壁。

救護人員趕抵，經觀察孫男與副駕駛楊女身體有多處擦挫傷，而後座2人張男和蔡女則無礙。

警方指出，無照駕駛已違反道路交通條例第21項第1款「未領有駕駛執照駕駛小型車或機車」，將面臨6千至1萬2千元罰鍰；另未成年無照駕駛，除繳交罰鍰之外，駕駛人及其法定代理人或監護人，均需參加道路交通安全講習。

新北市孫姓少年沒駕照，今晚開iRent載3名友人走北宜公路時自撞路邊山壁。記者翁至成／翻攝
新北市孫姓少年沒駕照，今晚開iRent載3名友人走北宜公路時自撞路邊山壁。記者翁至成／翻攝
新北市孫姓少年沒駕照，今晚開iRent載3名友人走北宜公路時自撞路邊山壁。記者翁至成／翻攝
新北市孫姓少年沒駕照，今晚開iRent載3名友人走北宜公路時自撞路邊山壁。記者翁至成／翻攝
新北市孫姓少年沒駕照，今晚開iRent載3名友人走北宜公路時自撞路邊山壁。記者翁至成／翻攝
新北市孫姓少年沒駕照，今晚開iRent載3名友人走北宜公路時自撞路邊山壁。記者翁至成／翻攝
新北市孫姓少年沒駕照，今晚開iRent載3名友人走北宜公路時自撞路邊山壁。記者翁至成／翻攝
新北市孫姓少年沒駕照，今晚開iRent載3名友人走北宜公路時自撞路邊山壁。記者翁至成／翻攝

未成年 北宜公路

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