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殺人未遂被判7年徒刑 他明天入監今晚墜樓亡

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區今晚8時許發生一起墜樓命案，64歲洪姓男子先前因殺人未遂案被判7年有期徒刑，預定明天入監執行，今晚卻從西昌街一處民宅頂樓（6樓）跳下，當場死亡，警方目前已介入釐清案情，不排除洪男是入監前夕心情不佳，衝動輕生。

警方表示，今晚先是接獲民眾報案，指稱明天將入監執行的洪男心情不佳，可能有輕生念頭，員警獲報後前往洪男住處查案，並會同大樓管理員前往頂樓找人，未料洪男已從頂樓墜落，當場死亡，後續已通知其家屬到場配合釐清案情，並處理後續事宜。

據悉，洪男有家暴前科，2019年8月21日深夜在徐姓女友位於萬華區的住處，又突然持水果刀刺傷徐腹部2次，對方血濺當場，洪男還將徐的隨身背包拿走，不讓他拿手機求救，所幸徐送醫救治後順利脫險，但洪男被逮後，仍遭依殺人未遂罪嫌送辦，法院審理後判洪男7年徒刑。

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轄區萬華分局。記者李隆揆／攝影
轄區萬華分局。記者李隆揆／攝影

殺人 命案 家暴

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