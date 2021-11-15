影／惡火奪二命 彰化八旬老婦與女兒相依為命同葬火窟

彰化縣大村鄉中正西路今天清晨3點多一戶透天厝發生火警，火勢撲滅後，消防人員發現86歲賴老太太和56歲賴姓女兒已被燒死，據了解，老太太一周前才去動眼睛手術，和弱智小女兒同住，沒想到兩人在大火中同赴黃泉。

消防局今天清晨3點19分接獲大村鄉中正西路民宅火警通報，大村消防隊等出動各式消防車輛15輛、救護車3輛，及消防人員38人搶救，火勢在3時56分火勢撲滅。

消防人員在3時40分進入火場搶救時發現2樓樓梯口通往前面房門口有二名女性受困者，身體多處嚴重燒傷及部分肢體有燒焦情形，已無生命徵象，經查是住戶86歲賴太太和56歲賴姓女兒，起火點疑在二樓，火災原因調查中。