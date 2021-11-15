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影／惡火奪二命 彰化八旬老婦與女兒相依為命同葬火窟

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大村鄉中正西路今天清晨3點多一戶透天厝發生火警，火勢撲滅後，消防人員發現86歲賴老太太和56歲賴姓女兒已被燒死，據了解，老太太一周前才去動眼睛手術，和弱智小女兒同住，沒想到兩人在大火中同赴黃泉。

消防局今天清晨3點19分接獲大村鄉中正西路民宅火警通報，大村消防隊等出動各式消防車輛15輛、救護車3輛，及消防人員38人搶救，火勢在3時56分火勢撲滅。

消防人員在3時40分進入火場搶救時發現2樓樓梯口通往前面房門口有二名女性受困者，身體多處嚴重燒傷及部分肢體有燒焦情形，已無生命徵象，經查是住戶86歲賴太太和56歲賴姓女兒，起火點疑在二樓，火災原因調查中。

據了解，賴老太太丈夫和兒子早已去世，平常和弱智小女兒相伴同住，已嫁人的大女兒和女婿常會回來看老人家，一周前老太太才因眼疾去動手術，也可能是因眼疾或行動不便，逃生不及才會和小女兒命喪火窟。

彰化縣大村鄉中正西路今天清晨3點多一戶透天厝發生火警，火勢撲滅後，消防人員發現86歲賴老太太和56歲賴姓女兒已被燒死，起火原因消防局調查中。記者林宛諭／攝影
彰化縣大村鄉中正西路今天清晨3點多一戶透天厝發生火警，火勢撲滅後，消防人員發現86歲賴老太太和56歲賴姓女兒已被燒死，起火原因消防局調查中。記者林宛諭／攝影
彰化縣大村鄉中正西路今天清晨3點多一戶透天厝發生火警，火勢撲滅後，消防人員發現86歲賴老太太和56歲賴姓女兒已被燒死，起火原因消防局調查中。圖／消防局提供
彰化縣大村鄉中正西路今天清晨3點多一戶透天厝發生火警，火勢撲滅後，消防人員發現86歲賴老太太和56歲賴姓女兒已被燒死，起火原因消防局調查中。圖／消防局提供

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