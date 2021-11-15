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遺書留在教室桌上 台中國一女生墜樓不治

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市一名國中一年級女學生，今天上午從學校五樓教室走廊墜樓，送醫後延至下午因傷重不治。她的遺書就留在教室自己的課桌上，疑因前一天與弟弟爭吵被媽媽講了幾句，以及媽媽和親戚間不睦爭吵，使她心情受了影響而尋短。

據指出，女學生教室在五樓，當時學校打了10時10分的上課鐘，同班同學紛回到教室準備上數學課，但她並未進教室，接著一樓師生即聽到重物墜地聲，發現是女學生從五樓墜地，老師接著在她的課桌上找到遺書。

消防人員據報趕到，發現她趴在地上，翻過身來發現下巴有撕裂傷，但身體似無大傷。但送醫後才知，她因右肩骨骨折，骨頭刺破了肺，導致肺受傷嚴重，雖經急救，仍延至下午3時不治。

學校說，這名國一女生國小拿了市長獎，升國中後成績也極為優秀，平日上課努力、待人有禮，昨天到校時一切如常，並沒有任何異狀，對於會發生憾事，師長都十分不捨；校長談起此事還幾度哽咽。女學生的父母接到通知趕到醫院，對女兒墜樓十分自責，媽媽則是頻頻掉淚。

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台中市一名國中一年級女學生，今天上午從學校五樓教室走廊墜樓，送醫後延至下午因傷重不治。圖／取自台中市政府網站
台中市一名國中一年級女學生，今天上午從學校五樓教室走廊墜樓，送醫後延至下午因傷重不治。圖／取自台中市政府網站

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