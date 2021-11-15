桃園八德資源回收場大火 濃煙竄天40分鐘撲滅起因待查
桃園市八德區國道2號旁一處資源回收場今天下午起大火，濃煙竄天，引發許多民眾目擊PO網，消防人員獲報到場後於40分鐘內撲滅火勢，初判為意外起火，詳細起因有待調查釐清。
桃園市消防局指出，指揮中心今天下午5時7分許獲報，指八德區東勇街400巷一處露天回收場大火，由於事發處鄰近國道2號，消防人員不敢大意，派出17部車、43人前往灌救，火勢於5時40分撲滅。
消防局第一大隊表示，現場無人受傷、受困，初判為回收場內紙類、金屬起火燃燒，詳細起因有待火調釐清。
火勢雖很快撲滅，但網友目擊仍餘悸猶存，紛紛留言分享，有人說「黑煙超大不知道發生什麼事」、「濃煙已經飄到廣豐這裡了，很嗆鼻耶」，也有人提醒「快收衣服 衣服會被薰臭」、「東勇北路中間段整個是黑的，會看不到路」。
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