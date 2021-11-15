桃園八德資源回收場大火 濃煙竄天40分鐘撲滅起因待查

桃園市八德區國道2號旁一處資源回收場今天下午起大火，濃煙竄天，引發許多民眾目擊PO網，消防人員獲報到場後於40分鐘內撲滅火勢，初判為意外起火，詳細起因有待調查釐清。

桃園市消防局指出，指揮中心今天下午5時7分許獲報，指八德區東勇街400巷一處露天回收場大火，由於事發處鄰近國道2號，消防人員不敢大意，派出17部車、43人前往灌救，火勢於5時40分撲滅。

消防局第一大隊表示，現場無人受傷、受困，初判為回收場內紙類、金屬起火燃燒，詳細起因有待火調釐清。