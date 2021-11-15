彰化老婦遭看護移工施暴 縣府：若涉刑責送辦

彰化縣一名中風老婦遭看護移工施暴，家屬今天出面指控移工惡質行徑，也認為仲介公司不應推卸責任；彰化縣政府表示，除函請廢止聘僱許可及限令出境，若涉刑責移送司法偵辦。

彰化縣一對曹姓兄弟在北部工作，由於父親也工作繁忙，因此2019年透過仲介公司請來外籍看護照顧行動不便的母親，期間不僅發生嚴重褥瘡，還跌倒入院，曹姓兄弟請仲介公司換人卻總是遭推拖，後來家屬在客廳、廚房、房間等處加裝監視器，這名看護也知情。

家屬今天向彰化縣議員曹嘉豪陳情時表示，今年10月底回家，母親控訴遭看護暴力對待，觀看監視錄影發現看護打他的母親，反映給仲介公司仍得到「無人可替補」的回答，直到日前找到安養中心，馬上帶母親去醫院驗傷並報警，發現頭、臉多處挫傷，之後當警察到家裡，甚至見這名看護正對躺床上的母親強行灌水。

家屬控訴，仲介公司說全由移工負責賠償，也無慰問傷者狀況，甚至要求先付看護薪資，但他們認為，仲介公司派來的看護移工打人，難道仲介都沒有責任，政府就這樣遣送移工出境嗎？這樣雇主有何保障，若不是早發現，母親可能被看護灌水嗆死或打到腦出血。

曹嘉豪說，受害人是看著他長大的堂嬸，他將具體統計相關數字，讓外界了解老人是否遭移工虐待的問題，也將提案要求彰化縣政府，所有家庭照護外籍移工須先進行一定時數的法治教育，也請立法委員修法提高老人福利法第51條罰鍰，嚇阻移工施暴想法。

彰化縣政府回應媒體詢問表示，對移工施暴行為感到震驚及嚴厲譴責，除函請勞動部廢止這名移工聘僱許可及限令出境，不得再於國內工作，若涉刑責應移送司法偵辦，另依違反就業服務法、老人福利法裁罰及公告姓名。

縣府指出，被看護者為65歲，適用老人福利法，可處新台幣3萬元到15萬元罰鍰，勞工處11月8日獲報即聯絡施暴移工的仲介公司了解處理情形，另為釐清移工施暴原因及仲介是否盡到管理責任，要求仲介與移工前來縣府說明，並責由仲介公司對涉案移工嚴加看管。

縣府表示，持續透過強化通報、關懷機制、加強仲介管理移工責任等措施，降低外籍看護工不適任情形；另外，為了解雇主聘僱移工情形，勞工處也於受理入國通報後2周內先主動電話關懷、3個月內訪視移工工作及生活，並協助勞雇雙方建立關係與溝通管道。