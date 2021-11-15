影／砂石車閃左燈卻右轉騎士命大 網虧「聲東擊西」

道路交通安全規則規定，行車遇有轉向，應提前顯示方向燈，但如果打錯方向燈，也會造成其他用路人錯誤判斷，提高肇事風險。有民眾在臉書社團上傳一段驚險影片，苗栗市民族路、國華路口，一輛砂石車遇紅燈停車，閃左邊方向燈疑似要左轉，怎知綠燈啟步時，砂石車卻向右轉；此時剛好有一輛機車騎到砂石車右方，也要右轉，眼看機車就要因視線死角，被捲入砂石車底，幸好最後機車騎士，幸運保住一命。

不少網友看完影片，紛紛加入留言討論：「砂石車方向燈騙很大欸…」、「我有看錯嗎？卡車打左轉燈？！機車騎士也很神勇」、「大車打左邊燈卻往右…騎士會神經錯亂啊！」、「大車駕駛應該是籃球隊出身的，假動作特別多」、「聲東擊西嗎？欺敵戰術嗎？」、「哇嗚~攻其不備，學長這一波操作太厲害了」、「學長會說：方向燈都打到燒掉了，還不會遠離大車？」、「左轉有專用燈、專用道」。 苗栗市民族路、國華路口，一輛砂石車遇紅燈停車，閃左邊方向燈疑似要左轉，怎知綠燈啟步時，砂石車卻向右轉；此時剛好有一輛機車騎到砂石車右方，也要右轉，眼看機車就要因視線死角，被捲入砂石車底，幸好最後機車騎士，幸運保住一命。圖／翻攝臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」