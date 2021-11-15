每2天就有1人走失！ 捷警3年協助480人 65歲長者占6成

台北捷運每日平均載運量約200萬人次，除了天天上演丟東西的情況，在捷運站走失也見怪不怪，根據統計，過去3年來已接獲480件走失案件，平均每2天就有1人，其中65歲長者占6成，數量驚人，北市警察局捷運警察隊呼籲，家中有身心不便或年長者出門，應由家屬陪同或在身上配戴可辨識的資料或手鍊。

捷運遺失物除常見的水壺、雨傘、早餐、悠遊卡外，連骨灰罈都榜上有名，經台北捷運公司統計，平均1年就有高達30萬件遺失物，但除了掉物品外，民眾在捷運走失也時有所聞。

根據捷警統計，2019年協助走失民眾返家數量總計有195人、2020年有146人，今年1至10月總計139人，3年來累計協助480人，平均每2天協助1人，其中65歲長者占6成。

捷警表示，捷警隊第一分隊警員劉永昌、許純瑜今年10月15日執行台北橋至迴龍車廂巡邏勤務時，接獲通報新莊站有民眾需要協助，經了解，一名朱姓婦人搭接運至新莊站後，回憶起4年前車禍狀況，因腦部受損至今行動不便、生活無法自理，多年生活無所一靠，突然就歇斯底里崩潰大哭。

劉、許2名員警到場後先安撫情緒，並詢問家屬聯繫方式，但朱女以不清晰口吻表示很多事情都記不得，也不想麻煩家人，想要自行返掐，但愈急愈想不起回家的路，情緒越發慌張激動、身體更加不適。警方擔心期安危，因此耐心陪伴及鼓勵，不厭其煩想盡方法喚起記憶。

朱女在警員鼓勵下想起遠在新竹弟弟的名字及聯繫方式，但因言語表達不明、手也無力握筆書寫，最後以手指在腿上緩慢畫出弟弟名字，最終順利聯繫家屬從新竹北上將朱女帶回，家屬也因捷警熱心積極、妥適安頓朱女，再三向警員表達感謝之意。