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八旬老翁倒在鐵軌上 遭火車輾斃機車卡車底
彰化縣田中鎮員集路平交道昨天深夜發生事故，台鐵2294車次區間車撞到騎機車倒臥在平交道的80多歲徐姓男子，徐男與機車被捲進火車下當場死亡，事故原因調查中。
台鐵表示，2294次區間列車昨晚從嘉義開往彰化，晚間日22時52分行經田中鎮員集路平交道時，撞到侵入平交道的機車和騎士，騎士當場死亡，區間車上乘客由3268車次接駁後，卡在區間車下的機車直到清晨4時16分才移出，恢復雙向正常通車。
徐男與機車被捲進區間車下幾乎是肢離破碎，據了解，徐男家住花壇，昨晚外出並未告訴家人，家人也不知他為何半夜會從花壇騎到田中。
由於台鐵司機是發現徐男倒臥在鐵軌上，司機緊急鳴笛煞車，但仍撞上徐男，事故原因釐清中。
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