說「富二代」很敏感 警二代今代表受贈防疫套組

彰化縣溪湖警分局最近兩個多月內接連發生重大社會案件，員警忙得不可開交，八馬國際事業有限公司今天捐贈100組精油防疫套組，出席捐贈典禮的員警當場學習使用方法，將當種子教師指導各派出所和分駐所員警。

八馬國際董事長王文欽長年在外國經營事業，兩年前返台，因爆發Covin-19疫情而停止出國，他聽溪湖鎮大竹里長何炳樺談起溪湖警分局要協助防疫工作，又要偵辦重大社會案件，特別忙碌，願意捐贈公司產品紓解員警辛勞。

王文欽說他從懂事開始，從未超過兩年沒搭飛機「飛來飛去」，可見疫情影響全球人類生活甚鉅。日本原本疫情嚴峻，每天上萬人染疫，最近下滑到每天100多人，據研究是病毒DNA無法修復導致自我毀滅，當時大家都希望Covin-19能像SARS一樣變異和自我滅亡，另有研究指出，這種現象比較會發生在亞洲人基因，西方國家仍疫情嚴重，顯然短時間內疫情不會消失。

他又說，新加坡人口580萬，3600多人染疫，相較台灣控制得很好，跟世界各國相比，防疫成效可圈可點，雖然台灣疫情狀況相對良好，不過員警在第一線要防範各種疾病入侵，才能為民服務。

「現在講到『富二代』很敏感，我強調一下，我是警二代。」溪湖警分局分局長林書慶表示，他的父親是刑警，身為警二代的他，特別關注警察工作安全性和社會正義，現在國內疫情趨緩，員警的防疫工作量減量，可是隔離檢疫民眾還是需要員警關懷，八馬國際捐贈精油防疫套組正好派上用場，可增強員警自我健康防護。