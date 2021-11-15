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割破4個不同意公投布條 北巿婦政治理念不同氣憤犯案

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

66歲許姓婦人，疑似因公投布條與其政治理念不合，涉嫌持美工刀割破北市大同區塔城街停車場的公投布條，昨天11月14日民進黨籍台北市前議員顏若芳，至北市大同分局報案提告，警方循線通知許婦到案說明，依毀損罪嫌函送法辦。

許姓婦人曾在2007年在總統府元旦升旗典禮，表達訴求大喊「阿扁下台！」遭憲兵帶離現場，嘴塞毛巾制止喊話。這次12月18日公投布條宣傳「四個不同意，台灣更有力」疑似遭許婦破壞，割下「不」，「更有力」等字。

警方指出，11月14日上午5時許接獲民眾報案，塔城街停車場的公投布條遭毀損，前議員顏若芳當日上午10時報案提告，警方循線追查發現許婦涉案，前一晚涉嫌持美工刀割布條。

許婦到案後供稱，因為公投布條與政治理念不合，一時氣憤才持刀片將布條割破。全案依照毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾應秉持理性，切勿有不理性的行為，對於任何違法違序行為，警方將嚴正執法，有效確保轄區治安平穩。

許姓婦人涉嫌持美工刀毀損公投布條。記者蕭雅娟／翻攝
許姓婦人涉嫌持美工刀毀損公投布條。記者蕭雅娟／翻攝
許姓婦人涉嫌持美工刀毀損公投布條。記者蕭雅娟／翻攝
許姓婦人涉嫌持美工刀毀損公投布條。記者蕭雅娟／翻攝

公投 北市 顏若芳

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