彰化中風老婦被凌虐爆打頭 外傭還辯：不吃飯睡覺才打

彰化縣65歲李姓婦人遭印尼籍外傭施虐爆打頭部住院，家人向彰化縣議員曹嘉豪陳情，痛心的說「外傭這樣施虐這和地獄有什麼不同？」曹嘉豪說，仲介業者竟要家屬和解，否則不能再請外傭，希望司法能嚴辦，對於惡劣外勞永遠不能再到台灣，法令也應修正還家屬一個公道。

李婦的兒子曹先生說，2019年就聘雇外傭妮娜照顧母親，但後來發現母親褥瘡愈來愈嚴重，還常跌倒，家人就裝監視器，今年10月底母親跟他們說她被打，果然一看監視器，發現外傭竟兇狠的爆打媽媽的頭，他們買給媽媽的營養粥，外勞自己吃，一邊吃一邊打母親。

另一段監視器則是外勞強灌水餵曹媽媽喝，水把曹媽媽身上都弄濕，外傭卻開著室內20度低溫，曹媽媽被冷到發出哭泣的聲音，家人痛心的說「這和地獄有什麼不同？」幸好發現得早，否則不知會被外勞灌水嗆死，就是打到腦出血。

曹先生說，他們連絡外傭仲介，但仲介卻一直不積極處理，後來甚至要求家屬撤告並和解，要先轉出外勞，否則半年內不能再聘請外傭，還聲稱若外勞自己跑掉是他們的責任，還來說要清一清外勞的薪水，根本沒在關心被打的雇主。

家屬說，他們懷疑外傭是想被遣返才故意打人，因為外傭知道有裝監視器，打人後還會看一下監視器，好像故意打人被拍，後來也發現外傭網購很多東西裝滿行李內，似乎準備要離開，懷疑是外傭間互相教的爛招，要用這樣的方式被遣返。

曹嘉豪說，難道這樣惡劣的外傭就這樣拍拍屁股就走人嗎？我們的法律除了要嚴懲，也應讓惡劣外勞賠償，且這樣的外勞永遠不能再到台灣工作。

謝姓仲介業者今天也帶著外傭妮娜到曹嘉豪服務處，當眾哽咽對妮娜說，「你如果沒愛心就不要來照顧人」、「阿嬤手都沒力氣，你這樣打得下去？」妮娜則說，阿嬤不吃飯、不睡覺才打她。