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桃園女行人過馬路未看來車 害機車騎士撞上殞命被起訴

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名女子日前穿越馬路，未注意左右來車，遭機車騎士迎面撞上，造成男騎士重傷臥床近4個月後過世；檢方調查，當地未設行人穿越道，女子穿越時應注意左右來車卻未注意，偵結依過失致死罪嫌起訴。

檢方調查，梁姓女子（23歲）於前年12月13日晚上8時許，徒步穿越觀音區忠愛路三段160號前道路，被騎機車的呂姓男子迎面撞上，導致呂因而重摔在地，送醫後被診斷出腦部內出血、顏面骨折、鼻子手部鈍擦傷等傷勢，住院近4個月後仍回天乏術，於去年4月1日因腦出血、呼吸衰竭過世，讓呂男家屬憤而提告。

檢方調查，事發路段並無設置行人穿越道，但也並非禁止穿越路段，根據道路交通安全規則134條，行人通行應注意左右無來車，再小心迅速穿越；事發時天候良好、有充分照明，路面也無其他潛在危險，然而梁女卻未依規定注意來車，釀成車禍，進而導致騎士因傷致死，顯有過失。

檢方查，梁女到案後坦認過馬路時未注意路況，偵結後依過失致死罪嫌起訴她，但考量她案發後主動報案自首，依刑法62條向法院請求減輕其刑。

梁姓女子橫跨馬路未注意左右來車，遭機車騎士撞上，後者負傷住院近4個月過世，讓她被依過失致死罪起訴。圖／翻攝自Google Maps
梁姓女子橫跨馬路未注意左右來車，遭機車騎士撞上，後者負傷住院近4個月過世，讓她被依過失致死罪起訴。圖／翻攝自Google Maps

桃園 機車騎士 車禍

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