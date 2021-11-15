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台中婦昏倒沒帶證件 警土法煉鋼四處打聽尋其家人
台中王姓婦人(70歲)日前到住家附近麵攤吃麵，吃到一半卻突然昏倒，嚇得民眾立刻報警，警方與消防人員到場後，立刻將她送往醫院救護，但王婦身上並無攜帶任何證件，無法辨識身分，警方便持照片及民眾提供的相關線索，四處向附近社區大樓詢問，才在終於找到王婦家人。
台中市王姓婦人8日中午12時許，在南區美村南路上的小麵攤吃麵，疑似因血糖壓過低，吃到一半竟突然「蹦！」一聲昏倒在地，嚇得民眾趕緊報警，台中市第三警分局接獲報案後，立即派請健康所警員莊振和、江青憲前往現場，警員到場後，發現老婦倒臥在地，不論拍打或呼叫她都毫無反應，在經救護人員評估後，立即將王婦送往醫院搶救。
警方想聯繫其家屬，怎知王婦身上竟無帶任何證件，警員只好「土法煉鋼」，帶著她的照片及麵攤提供的線索，頂著中午烈日，到附近社區大樓一一打聽詢問消息，才終於找到了王婦的住處，透過大樓管理員協助，迅速聯繫上王婦家屬到院照顧她。
王婦兒子向警方表示，媽媽曾有多次昏倒的經驗，幸好這次有民眾及警方即早發現，經醫生初步評估，媽媽生命跡象穩定，後續會再配合醫院做全面性的檢查以找出病因，十分感謝警方協助，亦對所有給予幫忙的人表達衷心感謝。
台中市第三警分局呼籲，近日天氣多變化，民眾若感覺身體不適切勿勉強，應儘早就醫，情狀危急時亦可撥打「119」請救護車前往救護；同時提醒民眾，家人出門在外若曾發生失去意識等類似狀況，建議可讓家人隨身攜帶寫有救護相關資訊的救命卡，讓救護人員第一時間能夠給予適當的協助。
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