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疫情解封治安也被報復？聚眾鬥毆橫行 警祭快打壓制

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

疫情逐漸解封，所謂報復性旅遊、消費等名詞紛紛出籠，連治安也被「報復」，最近多個縣市紛紛發生令人驚悚的聚眾棍棒打人事件，引起社會大眾不安，彰化家扶中心主任王震光表示，此一暴力歪風不可長，建議全國大執法一個月，並加重聚眾傷人的刑責，才能有效遏止。

近日在台中、新北及雲林等縣市，均發生聚眾持棍棒群毆案件，彰化縣員林市山腳路本月12日深夜也發生兩派共4人疑因起口角，在路中間打群架案件，幸好員林警方立即出動快打部隊到場，將4人逮捕，訊後依傷害、公共危險罪嫌移送法辦。

曾偵破南迴搞軌案獲警察獎章的彰化縣警察局副局長王清海認為，就彰化警方處置類似聚群暴力事件，SOP就是狀況發生，派出所立即派員到場，然後依狀況所長、隊長及分局長必須陸續趕到現場指揮，當場處置，避免衝突擴大及衍生其他事端。警方只能就個案果斷明快處理，平時也針對一些影響治安的處所加強臨檢，及約制治安人口等。

王清海認為，最近聚眾暴力事件頻傳，有可能是疫情期間，八大行業無法營業，加上群聚限制，一些脫序不法行為受到抑制，但在疫情逐漸解封後，反而變本加厲，而且手段凶殘，被害人都跪地求饒了，還往死裡打，警方只能就個案及時因應處置，及加強防制作為外，社會、家庭及學校教育更是重要一環。

彰化家扶中心主任王震光建議，最近年輕人及青少年聚眾拿棍棒及刀打殺人事件的歪風，已危及老百姓身家安全，中央政府及警政署應該警覺重視，全國治安大執法一個月，且聚眾傷人的刑責應該提高。

彰化縣警察局刑警大隊長許忠彥說，聚眾鬥毆事件往往是個案及突然發生，無法靠全國大執法一個月就能有效遏止，至於刑法加重聚眾鬥毆刑責才修訂沒多久，但最近仍然發生多起聚眾暴力事件，警方只能針對一些常會有飲酒的八大場所，加強臨檢、路檢防制，一有狀況發生，立即動用快打部隊果斷處置。

彰化縣員林市山腳路本月12日深夜也發生兩派共4人疑因起口角，在路中間打群架案件，幸好員林警方立即出動快打部隊到場，將4人逮捕，訊後依傷害、公共危險罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
彰化縣員林市山腳路本月12日深夜也發生兩派共4人疑因起口角，在路中間打群架案件，幸好員林警方立即出動快打部隊到場，將4人逮捕，訊後依傷害、公共危險罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
彰化縣員林市山腳路本月12日深夜也發生兩派共4人疑因起口角，在路中間打群架案件，幸好員林警方立即出動快打部隊到場，將4人逮捕，訊後依傷害、公共危險罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
彰化縣員林市山腳路本月12日深夜也發生兩派共4人疑因起口角，在路中間打群架案件，幸好員林警方立即出動快打部隊到場，將4人逮捕，訊後依傷害、公共危險罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
彰化縣員林市山腳路本月12日深夜也發生兩派共4人疑因起口角，在路中間打群架案件，幸好員林警方立即出動快打部隊到場，將4人逮捕，訊後依傷害、公共危險罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
彰化縣員林市山腳路本月12日深夜也發生兩派共4人疑因起口角，在路中間打群架案件，幸好員林警方立即出動快打部隊到場，將4人逮捕，訊後依傷害、公共危險罪嫌移送法辦。圖／民眾提供

警察 疫情

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