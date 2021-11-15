多元化計程車司機不滿變換車道 涉下車持開山刀恐嚇

43歲徐姓男子駕駛多元化計程車昨天傍晚5時許，行駛在市民高架上，疑似因變換車道不滿小黃司機，竟在高架上開車窗比中指，甚至在下高架路段後，趁停等紅燈之際約20秒之際，涉嫌下車持開山刀拍打對方引擎蓋2下，全案遭恐嚇等罪嫌函送法辦。

60多歲黃姓計程車司機昨晚10時許，持行車記錄器報案指控，傍晚5時許在市民高架上遭不明車輛逼車、駕駛還比中指，甚至在下高架橋後，等紅燈時走下車，拿著開山刀拍打引擎蓋左側2下。

警方循線追查，約2小時後通知涉嫌持刀的徐姓駕駛到案說明，徐男稱在高架上根本沒有逼車，還遭喇叭按、閃大燈，下高架後才會拿刀拍打後方車子。全案訊問後依恐嚇、妨害名譽及毀損罪函送台北地檢署偵辦。