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多元化計程車司機不滿變換車道 涉下車持開山刀恐嚇

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

43歲徐姓男子駕駛多元化計程車昨天傍晚5時許，行駛在市民高架上，疑似因變換車道不滿小黃司機，竟在高架上開車窗比中指，甚至在下高架路段後，趁停等紅燈之際約20秒之際，涉嫌下車持開山刀拍打對方引擎蓋2下，全案遭恐嚇等罪嫌函送法辦。

60多歲黃姓計程車司機昨晚10時許，持行車記錄器報案指控，傍晚5時許在市民高架上遭不明車輛逼車、駕駛還比中指，甚至在下高架橋後，等紅燈時走下車，拿著開山刀拍打引擎蓋左側2下。

警方循線追查，約2小時後通知涉嫌持刀的徐姓駕駛到案說明，徐男稱在高架上根本沒有逼車，還遭喇叭按、閃大燈，下高架後才會拿刀拍打後方車子。全案訊問後依恐嚇、妨害名譽及毀損罪函送台北地檢署偵辦。

中山分局呼籲，民眾行車時如遇交通事故務必冷靜理性處理，或撥打110請警方到場處理，如遇暴力情事先保護自身後迅速報警，亦可直接至派出所尋求警方協助，以維自身安全。

徐姓男子駕駛多元化計程車，疑似因變換車道不滿小黃司機，涉嫌拿開山刀拍打引擎蓋2下。記者蕭雅娟／攝影
徐姓男子駕駛多元化計程車，疑似因變換車道不滿小黃司機，涉嫌拿開山刀拍打引擎蓋2下。記者蕭雅娟／攝影

計程車 恐嚇

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