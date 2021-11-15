影／無視警局在隔壁 3惡少把加油站工讀生打到腦震盪

新北市三重警分局隔壁的中油直營菜寮站，昨天凌晨才衝進大批警察圍捕暴力砸車年輕人，當天晚上又有3人拿安全帽圍毆加油站工讀生，完全不忌諱警察局就在隔壁。案發一個小時之內，3人全被押回派出所偵詢後移送法辦。

據了解，昨晚7時許，25歲王姓男子獨自騎乘機車，18歲陳姓男子騎另1輛搭載14歲鄭姓少年，2車3人一起到三重區重新路三段的加油站加油。王男付現金給17歲張姓工讀生，找錢不慎掉落地上，2人因此爆發口角衝突。

王男認為工讀生態度不佳，眾目睽睽之下抓起安全帽猛砸對方頭部，旁邊的陳、鄭2人見狀，也拿安全帽衝上前助陣，3人聯手圍毆張姓工讀生。在旁加油的民眾和員工目擊過程一時嚇傻，稍後才有人嘗試去攔阻，但3人施暴一陣混亂之後火速騎車逃離。

張姓工讀生被救護車送醫，有輕微腦震盪和頭部、左肩、右腕等多處擦挫外傷，沒有生命危險。警方獲報發動攔截圍捕，3分鐘後在新北大道與市前街口攔到陳男的機車，再通知王男、鄭姓少年到案。