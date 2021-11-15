影／無視警局在隔壁 3惡少把加油站工讀生打到腦震盪
新北市三重警分局隔壁的中油直營菜寮站，昨天凌晨才衝進大批警察圍捕暴力砸車年輕人，當天晚上又有3人拿安全帽圍毆加油站工讀生，完全不忌諱警察局就在隔壁。案發一個小時之內，3人全被押回派出所偵詢後移送法辦。
據了解，昨晚7時許，25歲王姓男子獨自騎乘機車，18歲陳姓男子騎另1輛搭載14歲鄭姓少年，2車3人一起到三重區重新路三段的加油站加油。王男付現金給17歲張姓工讀生，找錢不慎掉落地上，2人因此爆發口角衝突。
王男認為工讀生態度不佳，眾目睽睽之下抓起安全帽猛砸對方頭部，旁邊的陳、鄭2人見狀，也拿安全帽衝上前助陣，3人聯手圍毆張姓工讀生。在旁加油的民眾和員工目擊過程一時嚇傻，稍後才有人嘗試去攔阻，但3人施暴一陣混亂之後火速騎車逃離。
張姓工讀生被救護車送醫，有輕微腦震盪和頭部、左肩、右腕等多處擦挫外傷，沒有生命危險。警方獲報發動攔截圍捕，3分鐘後在新北大道與市前街口攔到陳男的機車，再通知王男、鄭姓少年到案。
3人坦承犯行，警詢後將王男、陳男依妨害秩序、傷害罪嫌移送新北地檢署，鄭姓少年移送少年法庭審理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言