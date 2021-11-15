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花蓮毒蟲躲稽查逃逸連闖紅燈 撞車受傷送醫

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名43歲林姓男子有多項毒品前科，昨晚深夜11時許在市區闖紅燈，正好遇到巡邏警方，不理會警示意攔停，往北加速逃逸，在新城鄉嘉新路與嘉南路路口，又闖紅燈撞上一輛自小客車，造成2輛車上共3人受傷。經查林男無照駕駛，警方今天依危險駕駛等罪嫌移送法辦。

警方表示，林男在花蓮市中山路與國聯一路口闖紅燈，恰巧遇到巡邏員警，警鳴笛示意攔停，卻心虛逃逸，警一路追查，林男在市區與新城鄉交界處嘉南路又闖紅燈後，與陳姓男子所駕駛的車輛，在路口發生車禍，林男的車頭嚴重損毀，陳男的車身也凹陷，車上3人有多處擦挫傷，送醫治療後，目前傷勢狀況均穩定，暫無生命危險。

經警方調查，雙方駕駛酒測後均無酒精反應，但闖紅燈的林男不但是毒蟲，還無照駕駛，多個路口闖紅燈、逆向行駛等，初步分析事故肇事主因，就是林男闖越路口紅燈導致。

花蓮警分局表示，林姓男子因連續闖紅燈違規並肇事，造成其他人車損傷，已對道路上往來人車發生實質危險，涉嫌刑法公共危險罪，員警在事故現場，當場依現行犯逮捕並移送法辦，至於林男沿途闖紅燈、危險駕駛、不服稽查逃逸等違反道路交通管理處罰條例部分，將調閱相關行車紀錄器蒐證畫面釐清後，遂一製單告發。

林姓男子不理會警方示意攔停，連闖紅燈逃逸，在路口與另一輛車發生車禍，3人受到擦挫傷送醫。圖／警方提供
林姓男子不理會警方示意攔停，連闖紅燈逃逸，在路口與另一輛車發生車禍，3人受到擦挫傷送醫。圖／警方提供
林姓男子有多項毒品前科，連闖紅燈躲警方稽查，卻在路口撞上執行車輛。圖／警方提供
林姓男子有多項毒品前科，連闖紅燈躲警方稽查，卻在路口撞上執行車輛。圖／警方提供

花蓮 毒品

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