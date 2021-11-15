貨車吊臂勾落電線 安南警交管追出肇事車

台南市安南區長和路、安和路口，昨天上午發生電線掉落路面，嚴重影響交通安全，台南市警三分局立即調派員警進行交管，並調閱監視器畫面，發現係李姓男子駕駛大貨車未將吊臂妥適收下，將電纜線路勾落，警方循線找出李姓駕駛後，依道路交通管理處罰條例予以舉發取締。

警方於昨天上午7點多接獲民眾報案，安南區長和路與安和路口電線掉落路面嚴重影響交通安全，三分局立即調派員警前往處理。

員警到達現場時，發現電線掉落散置於長和路雙向車道上，極為危險，員警立即實施交通管制，封閉長和路二段及長和路140巷口間道路，並指揮疏導車輛改道台江大道往慶和路通行，及通報台電、電信公司與第四台等線路單位前往搶修，經各單位共同處置後，終至近中午才全面恢復通行。

警方調閱監視器查處肇因，發現係李姓男子（50歲）駕駛貨車未將吊臂妥適收下，經過該路口時，將電纜線路勾落，而未停車處置即駛離現場，後經員警循線找出李姓駕駛後，依道路交通管理處罰條例予以舉發取締。

據了解，李14日清晨開貨車至安南區布袋路段建築工地吊掛物品，作業完畢離開時忘記將貨車吊臂放下，途中經過安和路及長和路口時，將整排電線勾落致影響通行安全。李對於相關損壞亦要負賠償責任，對自己粗心行為是極為懊惱。