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桃消防員搶救心梗男國道爆胎 驚險瞬間與死神拔河
桃園市大園區39歲游姓男子10月底工作中突然胸悶、冒冷汗，消防局第3大隊大園分隊據報懷疑心肌梗塞，救護隊員呂侑哲開車、傅健佑實施CPR送醫急救過程，游男突然抽搐、失去生命徵象，不料救護車卻在國道意外爆胎，幸好呂侑哲臨危不亂、穩住車子停靠路肩，呂、傳2人持續電擊、CPR施救，直到支援救護車送醫，挽救游男一命，游男獲救復原後，前天他與妻子2人至大園分隊感謝「救命」。
大園消防分隊長陳偉博今天上午表示，游男胸悶、冒冷汗，幸好及時求救，呂侑哲、傅健佑2人送醫緊急過程一波三折，游男途中一度失去生命徵象，救護車又在國道意外輾壓異物爆胎，在呂、傅兩人在穩住車子後，合力持續為游做CPR及電擊4次，呼叫支援救護車換車趕送院。2人靠著平時紮實的訓練，成功救回一條寶貴生命，也挽救一個美滿家庭，也凸顯全民CPR教學訓練的重要。
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