疫情期網詐騙案件增 中警與銀行「警銀連線」共同防詐
疫情期間，民眾大多在家中使用網路購物或投資，詐騙集團便藉機進行詐騙，據台中市第四警分局南屯所統計，今年受理到的詐騙案件，數量較去年同期增加77件，所長江松泳陸續拜訪轄區內10家金融機構，希望與銀行合作，共同防範民眾遭詐。
根據南屯所統計，今年截至11月10日止，受理轄區內的詐騙案件數，較去年同期多了77件，大多數民眾遭詐的原因，都是因為疫情在家，避免出門與人接觸，改變生活型態，常透過網路購物，或者想增加收入，透過網路投資理財，才不小心落入詐騙集團的話術與圈套。
為了有效降低詐騙成功的機率，南屯所所長江松泳自10月底開始，率領警員陸續拜訪轄區內10家的金融機構，加強雙方聯繫，當銀行發現有民眾有特殊匯款情形時，能立即聯繫警方到場關心協助，遏止任何詐騙案件發生的可能。
南屯所所長江松泳呼籲，為有效遏止詐騙集團的猖獗，警方將透過各種管道向民眾宣導反詐騙最新觀念，透過加強與超商、金融機構等業者的互動，共同努力有效降低民眾遭詐騙的機率，進而杜絕詐騙案件之發生，確保市民財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言