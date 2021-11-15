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疫情期網詐騙案件增 中警與銀行「警銀連線」共同防詐

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

疫情期間，民眾大多在家中使用網路購物或投資，詐騙集團便藉機進行詐騙，據台中市第四警分局南屯所統計，今年受理到的詐騙案件，數量較去年同期增加77件，所長江松泳陸續拜訪轄區內10家金融機構，希望與銀行合作，共同防範民眾遭詐。

根據南屯所統計，今年截至11月10日止，受理轄區內的詐騙案件數，較去年同期多了77件，大多數民眾遭詐的原因，都是因為疫情在家，避免出門與人接觸，改變生活型態，常透過網路購物，或者想增加收入，透過網路投資理財，才不小心落入詐騙集團的話術與圈套。

為了有效降低詐騙成功的機率，南屯所所長江松泳自10月底開始，率領警員陸續拜訪轄區內10家的金融機構，加強雙方聯繫，當銀行發現有民眾有特殊匯款情形時，能立即聯繫警方到場關心協助，遏止任何詐騙案件發生的可能。

南屯所所長江松泳呼籲，為有效遏止詐騙集團的猖獗，警方將透過各種管道向民眾宣導反詐騙最新觀念，透過加強與超商、金融機構等業者的互動，共同努力有效降低民眾遭詐騙的機率，進而杜絕詐騙案件之發生，確保市民財產安全。

因應疫情期間，網路詐騙報案數增加，台中市第四警分局南屯所所長江松泳自10月底開始，陸續拜訪轄區內的10家金融機構，希望透過「警銀連線」，一起守護住民眾的財產安全。圖／台中市第四警分局提供
因應疫情期間，網路詐騙報案數增加，台中市第四警分局南屯所所長江松泳自10月底開始，陸續拜訪轄區內的10家金融機構，希望透過「警銀連線」，一起守護住民眾的財產安全。圖／台中市第四警分局提供
因應疫情期間，網路詐騙報案數增加，台中市第四警分局南屯所所長江松泳自十月底開始，陸續拜訪轄區內的10家金融機構，希望透過「警銀連線」，一起守護住民眾的財產安全。圖／台中市第四警分局提供
因應疫情期間，網路詐騙報案數增加，台中市第四警分局南屯所所長江松泳自十月底開始，陸續拜訪轄區內的10家金融機構，希望透過「警銀連線」，一起守護住民眾的財產安全。圖／台中市第四警分局提供
因應疫情期間，網路詐騙報案數增加，台中市第四警分局南屯所所長江松泳自10月底開始，陸續拜訪轄區內的10家金融機構，希望透過「警銀連線」，一起守護住民眾的財產安全。圖／台中市第四警分局提供
因應疫情期間，網路詐騙報案數增加，台中市第四警分局南屯所所長江松泳自10月底開始，陸續拜訪轄區內的10家金融機構，希望透過「警銀連線」，一起守護住民眾的財產安全。圖／台中市第四警分局提供

詐騙集團 疫情

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