疫情期網詐騙案件增 中警與銀行「警銀連線」共同防詐

疫情期間，民眾大多在家中使用網路購物或投資，詐騙集團便藉機進行詐騙，據台中市第四警分局南屯所統計，今年受理到的詐騙案件，數量較去年同期增加77件，所長江松泳陸續拜訪轄區內10家金融機構，希望與銀行合作，共同防範民眾遭詐。

根據南屯所統計，今年截至11月10日止，受理轄區內的詐騙案件數，較去年同期多了77件，大多數民眾遭詐的原因，都是因為疫情在家，避免出門與人接觸，改變生活型態，常透過網路購物，或者想增加收入，透過網路投資理財，才不小心落入詐騙集團的話術與圈套。

為了有效降低詐騙成功的機率，南屯所所長江松泳自10月底開始，率領警員陸續拜訪轄區內10家的金融機構，加強雙方聯繫，當銀行發現有民眾有特殊匯款情形時，能立即聯繫警方到場關心協助，遏止任何詐騙案件發生的可能。