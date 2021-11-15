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影／彰化透天厝清晨惡火 八旬老婦與女兒成焦屍

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大村鄉中正西路今天清晨3點多一戶透天厝發生火警，火勢撲滅後，消防人員發現86歲賴胡老太太和56歲賴姓女兒已被燒死，起火原因消防局調查中。

消防局今天清晨3點19分接獲大村鄉中正西路民宅火警通報，大村消防隊等出動各式消防車輛15輛、救護車3輛，及消防人員38人搶救，火勢在3時56分火勢撲滅。

消防人員在3時40分進入火場搶救時發現2樓樓梯口通往前面房門口有二名女性受困者，身體多處嚴重燒傷及部分肢體有燒焦情形，已無生命徵象，經查是住戶86歲賴胡老太太和56歲賴姓女兒，火災原因調查中。

彰化縣大村鄉中正西路今天清晨3點多一戶透天厝發生火警，火勢撲滅後，消防人員發現86歲賴胡老太太和56歲賴姓女兒已被燒死，起火原因消防局調查中。圖／消防局提供
彰化縣大村鄉中正西路今天清晨3點多一戶透天厝發生火警，火勢撲滅後，消防人員發現86歲賴胡老太太和56歲賴姓女兒已被燒死，起火原因消防局調查中。圖／消防局提供

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