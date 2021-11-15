北市6旬婦割毀民進黨公投布條 警電眼查獲
台北市1名66歲許姓婦人因不滿街頭民進黨公投布條訴求和自己理念不合，竟憤而持刀片割破，警方獲報後調閱監視器畫面追查確認婦人身分，她昨晚到案後坦承不諱，全案依法送辦。
台北市警察局大同分局今天舉行記者會，延平派出所所長李欣鴻表示，昨天清晨5時30分許接獲民眾報案，指轄內塔城街停車場所掛設有關公投議題布條遭人毀損，立即派員前往處理。
同時，聯繫掛設布條單位，並於昨天上午10時完成報案。
警方經擴大調閱週邊監視器查看發現，犯嫌是在13日晚間10時40分許毀損布條，進而追查行蹤後，在8小時內迅速掌握犯嫌住處，經查訪確認為66歲許姓婦人。
許婦昨晚6時到案後坦承不諱，她供稱是因公投布條訴求和自己理念不合，一時氣憤才持刀片割破布條，全案詢後依涉毀損罪函送士林地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言