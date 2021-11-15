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北市6旬婦割毀民進黨公投布條 警電眼查獲

中央社 / 台北15日電

北市1名66歲許姓婦人因不滿街頭民進黨公投布條訴求和自己理念不合，竟憤而持刀片割破，警方獲報後調閱監視器畫面追查確認婦人身分，她昨晚到案後坦承不諱，全案依法送辦。

台北市警察局大同分局今天舉行記者會，延平派出所所長李欣鴻表示，昨天清晨5時30分許接獲民眾報案，指轄內塔城街停車場所掛設有關公投議題布條遭人毀損，立即派員前往處理。

同時，聯繫掛設布條單位，並於昨天上午10時完成報案。

警方經擴大調閱週邊監視器查看發現，犯嫌是在13日晚間10時40分許毀損布條，進而追查行蹤後，在8小時內迅速掌握犯嫌住處，經查訪確認為66歲許姓婦人。

許婦昨晚6時到案後坦承不諱，她供稱是因公投布條訴求和自己理念不合，一時氣憤才持刀片割破布條，全案詢後依涉毀損罪函送士林地檢署偵辦。

公投 監視器 北市

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