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3天偷5台自行車 不識貨竊嫌總價2萬當廢鐵賣300元

中央社 / 苗栗縣15日電

苗栗縣竹南地區3天內接連發生5起自行車竊案，警方獲報偵辦，查獲竊嫌為黃姓男子涉案，但他因不識貨，總價值約新台幣2萬餘元的自行車，竟只被當廢鐵賤賣300餘元。

苗栗縣警察局竹南分局今天發布新聞稿指出，竹南地區連續傳出5起腳踏車失竊案件，經員警調查，均為同一名竊嫌所為，並於12日查獲黃姓竊嫌到案，黃嫌供稱因缺錢花用，才會挑選未上鎖、容易下手的腳踏車行竊。

警方調查，黃嫌以徒步方式於街上隨機搜尋犯案目標，行竊時還將車主安全帽丟棄於路旁，得手後於市區道路違規行駛，差點與其他用路人發生車禍，最後將自行車騎往附近回收場，賤價變賣。

警方指出，5台遭竊自行車的價格從數千元到上萬元不等，5名被害車主損失合計約2萬餘元，但不識貨的黃嫌變賣自行車所得僅約300餘元，遭警方查獲時有3台自行車已被壓成廢鐵，另2台及時追回，發還被害人。

警方呼籲民眾應妥善保管自身財物，自行車停放也應上鎖，切勿讓竊賊有機可趁，黃嫌訊後被依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

自行車 腳踏車 苗栗縣

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