26歲男業務員假借問路露鳥 少年、女大生都受害

屏東26歲曾姓男子有妨害風化前科，多次在公共場所假借問路的名義，裸露並撫摸生殖器供不特定人或多數人觀覽；警方陸續接獲受害者報案，依法將曾男函送，後由檢方起訴。地院認為，曾男自我控制能力不足，又故意對少年犯罪，危害少年身心發展，因此，將他依公然猥褻罪，處3個月徒刑。

起訴書指出，曾男於去年9月4日下午4時許於屏東市武昌公園旁；11月5日上午9時40分許林森路一巷光榮橋路口；12月15日下午1時30分許大溪路，三個時段，以騎車假藉問路的方式，對未滿18歲的少年、女大生等不特定民眾裸露生殖器。

事後受害者，陸續向警方報案，並將曾男依法函送，後由檢方起訴，向地院聲請簡易判決；審理前間，曾男自陳學歷僅高職畢業、未婚，現職為業務，每月收入3萬5千元至4萬元不等的薪水維生。

地院審酌，曾男任意於公眾可見聞的場所裸露下體，造成他人之不適與厭惡感，未能尊重他人，欠缺法紀觀念，且自我控制能力不足，又故意對少年犯罪，危害少年身心發展，且對社會治安有不良影響。