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國3南下大溪路段凌晨轎車自撞火燒車 幸無人傷亡
國道3號南下60.3公里處今凌晨2時許，22歲的王姓男子駕車疑似恍神失控自撞外側護欄後停於外側車道及路肩，車輛冒出白煙並起火燃燒。警、消獲報後，發現駕駛已自行下車脫險，消防人員立即實施灌救，火勢迅速撲滅，所幸無人傷亡，詳細起火原因調查中。
今清晨2時26分警、消獲報國道3號南下60.3公里處，王男疑似因精神恍惚失控撞上埔頂2號隧道口護欄，車頭在撞擊後冒煙起火，熊熊火勢迅速吞沒整輛車。
消防人員20分鐘內到場，發現王男以自行脫困並無受傷，但現場車輛已全面燃燒，整車陷入火海，立即拉水線灌救，於2時55分將火勢全數撲滅，但轎車已被燒成廢鐵，詳細起火原因調查中。
警方將王男帶回製作筆錄並實施酒測，酒測值為0；王男表示，自己從中和出發前往大溪，因恍神自撞外側護欄後停於外側車道及路肩等待救援。
事發當下警方也立即聯繫交控中心通知事故處理小組前往，於事故上游CMS可變字幕提醒用路人注意前方路況及聯繫警察廣播電台加強宣導，目前狀況皆已排除。
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