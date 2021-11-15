山域事故頻傳 屏東林管處辦登山安全教育

新冠肺炎疫情衝擊下，民眾無法出國旅遊，轉往戶外活動，使登山健行蔚為風潮，但伴隨而來的多是登山安全知識不足造成山域事故層出不窮，根據消防署統計，近年發生山域事故多集中40到69歲，又以50到59歲大宗，屏東林管處與屏東縣北大武山林守護協會，舉辦三天兩夜登山安全教育，學員以中高齡社會大眾，學習山林知識。

根據消防署近年統計，山域活動事故者年齡多集中40到69歲間，又以50到59歲為大宗，推測該年齡層的民眾多屬半退休或退休人士，能分配在休閒活動的時間較多。屏東林管處指出，凸顯出需要登山教育的主要族群，除針對年輕學子以從小紮根外，更需落實中高齡的長者。

屏東林管理處與屏東縣北大武山林守護協會於在12日至14日舉辦登山安全教育，期盼發揮1加1大於2的效果，此次約30人參與，以中高齡的社會大眾為主，課程涵蓋手機定位與山難預防、風險管理與求援SOP、登山基本功與裝備、緊急紮營等3天的室內與戶外課程。

屏東林管處指出，參與民眾透過「學習、改變、增能」，藉由無痕山林理念推廣，學習同理心降低登山行為對於環境的衝擊與破壞，期在從事相關山域活動中，能將風險減至最低。

參與活動的學員說，學會地圖判識、手機app導航、野外緊急紮營及事前準備等相關常識，之後在山域從事相關活動時，除了多一分自信，也因多一分準備而降低山域事故發生的風險。