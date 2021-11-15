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八旬老婦腳力驚人！到802看病結果騎到20公里外海總
高雄一名八旬林姓老婦身體不適想到住家附近舊稱802醫院的國軍高雄醫院就醫，結果騎單車出門卻一路從鳳山騎到國軍高雄總醫院左營分院（海總），一騎20多公里！直到雙腳無力累癱在路旁被民眾報警協助，才知道體力驚人的她有輕微失智，出家門迷途了。
楠梓警分局右昌派出所表示，林婦年約84歲，昨下午1點多癱坐在路旁被發現，經詢問原來她鳳山騎腳踏車到楠梓後，找不到路回家，愈騎愈遠造成體力透支。
員警將她載返派出所內休息，再通知老婦家人帶回，家屬表示，母親因患有輕微失智症，常騎車外出，沒想到這次竟騎到北高雄這麼遠，幸虧員警即時伸出援手。
警方表示，老年人口增多，警方處理這類長輩疑似迷途的案件也激增，呼籲家有失智長輩的民眾，可免費申請防走失QRcode標籤或自費申請防止走失手環，各派出所有專人可代為申請，以防家中長輩走失。
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