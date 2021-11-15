莽男因加油糾紛 駕車逆向占用出口車道 法官判罰3千

張姓男子因加油糾紛，今年9月間在台南市安南區一家加油站丟擲礦泉水、駕車逆向占用加油站出口車道，警方依違反社會秩序維護法移送台南地方法院審理，法官認為張藉端滋擾公眾得出入之場所，依違反社維法罰鍰3千元，案可抗告。

裁定書指出，張姓男子因加油糾紛，今年9月19日上午10點多，在台南市安南區某加油站，丟擲礦泉水、駕車逆向占用加油站出口車道，被市警三分局依違反社維法移送法院審理。

根據社會秩序維護法第68條第2款規定，藉端滋擾公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰，所謂「藉端滋擾」，是指行為人有滋擾場所本意，以言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許合理範圍，而擾及場所安寧秩序，致難以維持或回復者。