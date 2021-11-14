5惡煞尋仇認錯人警局前砸車 4聲押1請回

新北市三重區今天凌晨發生尋仇找錯人還大膽在警局前砸車案，警方火速逮5人送辦。檢方複訊後認其中4人嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞，晚間向法院聲請羈押禁見，另1人請回。

新北市政府警察局三重分局稍早指出，29歲凃姓男子為白牌計程車駕駛，今天凌晨到三重某KTV前搭載2名乘客，卻被人誤認為仇家而遭圍堵，凃男於是駕車到三重分局求救，但對方在分局前砸車後離去。

警方迅速出動圍捕，共逮詹姓男子等5人，詢後依妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

檢方晚間新聞稿表示，複訊後，檢察官認為其中4名被告犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、再犯之虞，涉犯恐嚇、毀損、妨害秩序、強制、危害安全等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，另外一名女子請回。