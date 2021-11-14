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沒違規沒傷害！國道警自爆：偽裝車有黑騎士、銀河戰士

聯合報 / 記者陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導

國道警察穿著制服開著藍色廂型車在國道上抓違規，這輛被稱為「藍天使」的警用車輛引發議論，警方乾脆大方公開說，不只藍天使、紅斑馬，還有黑騎士、銀河戰士等，都是執法利器。國道警察這篇臉書發文回響熱烈，許多駕駛氣憤地說，多抓幾隻「內線烏龜」較實在、支持開罰「內線龜」，國道警察則說，藍天使、黑騎士、銀河戰士都有負責「掃龜」。

對執法為何需要偽裝的質疑？國道警察強調，勤務都有經過正式編排，例如在天橋上執法就沒有任何偽裝，有些違規適合從制高點拍攝，例如龜速車等，龜速車必須仰賴人工取締，天天都有編排勤務，取締也是為了大家的安全，希望能得到駕駛人支持。

國道警察偽裝的警用車輛「藍天使」又被捕獲，引起討論。國道警察索性大方公開偽裝車其實不只藍天使，還有紅斑馬、黑騎士、銀河戰士等，還說它們神出鬼沒，車陣中、天橋上、 避車彎等，「占用內車道、飆速、不保持安全距離、不繫安全帶，都要一一擊落」。

這篇發文引發熱烈討論，國道警察的粉專小編不厭其煩回覆留言，和大家互動，還幽默地語帶抱怨說「人家也是警用車輛啦！都告訴你在幹嘛了還說偷拍，並強調「天橋上適合打龜，沒有違規沒有傷害」。

國道警察穿著制服開著藍色廂型車在國道上抓違規，這輛被稱為「藍天使」的警用車輛引發議論，警方乾脆大方公開說，不只藍天使、紅斑馬，還有黑騎士、銀河戰士等，都是執法利器。圖／國道警察提供
國道警察穿著制服開著藍色廂型車在國道上抓違規，這輛被稱為「藍天使」的警用車輛引發議論，警方乾脆大方公開說，不只藍天使、紅斑馬，還有黑騎士、銀河戰士等，都是執法利器。圖／國道警察提供
國道警察穿著制服開著藍色廂型車在國道上抓違規，這輛被稱為「藍天使」的警用車輛引發議論，警方乾脆大方公開說，不只藍天使、紅斑馬，還有黑騎士、銀河戰士等，都是執法利器。
國道警察穿著制服開著藍色廂型車在國道上抓違規，這輛被稱為「藍天使」的警用車輛引發議論，警方乾脆大方公開說，不只藍天使、紅斑馬，還有黑騎士、銀河戰士等，都是執法利器。
國道警察穿著制服開著藍色廂型車在國道上抓違規，這輛被稱為「藍天使」的警用車輛引發議論，警方乾脆大方公開說，不只藍天使、紅斑馬，還有黑騎士、銀河戰士等，都是執法利器。圖／國道警察提供
國道警察穿著制服開著藍色廂型車在國道上抓違規，這輛被稱為「藍天使」的警用車輛引發議論，警方乾脆大方公開說，不只藍天使、紅斑馬，還有黑騎士、銀河戰士等，都是執法利器。圖／國道警察提供
國道警察穿著制服開著藍色廂型車在國道上抓違規，這輛被稱為「藍天使」的警用車輛引發議論，警方乾脆大方公開說，不只藍天使、紅斑馬，還有黑騎士、銀河戰士等，都是執法利器。
國道警察穿著制服開著藍色廂型車在國道上抓違規，這輛被稱為「藍天使」的警用車輛引發議論，警方乾脆大方公開說，不只藍天使、紅斑馬，還有黑騎士、銀河戰士等，都是執法利器。
對於執法為何需要偽裝的質疑？國道警察強調，勤務都有經過正式編排，例如在天橋上執法就沒有任何偽裝，有些違規適合從制高點拍攝，例如取締龜速車等。圖／國道警察提供
對於執法為何需要偽裝的質疑？國道警察強調，勤務都有經過正式編排，例如在天橋上執法就沒有任何偽裝，有些違規適合從制高點拍攝，例如取締龜速車等。圖／國道警察提供
對於執法為何需要偽裝的質疑？國道警察強調，勤務都有經過正式編排，例如在天橋上執法就沒有任何偽裝，有些違規適合從制高點拍攝，例如取締龜速車等。圖／國道警察提供
對於執法為何需要偽裝的質疑？國道警察強調，勤務都有經過正式編排，例如在天橋上執法就沒有任何偽裝，有些違規適合從制高點拍攝，例如取締龜速車等。圖／國道警察提供
國道警察穿著制服開著藍色廂型車在國道上抓違規，這輛被稱為「藍天使」的警用車輛引發議論，警方乾脆大方公開說，不只藍天使、紅斑馬，還有黑騎士、銀河戰士等，都是執法利器。
國道警察穿著制服開著藍色廂型車在國道上抓違規，這輛被稱為「藍天使」的警用車輛引發議論，警方乾脆大方公開說，不只藍天使、紅斑馬，還有黑騎士、銀河戰士等，都是執法利器。

國道 警察

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