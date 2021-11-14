15人台中溯溪 領隊繩索裝備卡住受困25公尺高山壁

一支15人溯溪團今天到台中市和平區攀登七重天瀑布攀岩溯溪，但領隊因繩索故障卡住，他受困在高處山壁動彈不得，足足掛在山壁和瀑布間達6小時，非常驚險，台中市消防局已派員救援，在晚間七點多成功將領隊救下來。

台中市消防局今天下午1點48分獲報，一群人到和平區七重天瀑布附近溯溪，用繩索下降時，領隊受困25公尺高山壁，消防局立即派谷關、和平分隊，消防車2輛，消防人員5名，由小隊長陳奕瑞帶隊搶救。