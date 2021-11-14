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15人台中溯溪 領隊繩索裝備卡住受困25公尺高山壁
一支15人溯溪團今天到台中市和平區攀登七重天瀑布攀岩溯溪，但領隊因繩索故障卡住，他受困在高處山壁動彈不得，足足掛在山壁和瀑布間達6小時，非常驚險，台中市消防局已派員救援，在晚間七點多成功將領隊救下來。
台中市消防局今天下午1點48分獲報，一群人到和平區七重天瀑布附近溯溪，用繩索下降時，領隊受困25公尺高山壁，消防局立即派谷關、和平分隊，消防車2輛，消防人員5名，由小隊長陳奕瑞帶隊搶救。
據指出，東勢林管處麗陽工作站也派人員和消防局人員會合，中華民國山難救助協會中區搜救委員會正在附近實施常年訓練，也派員協助搜救，搜救團體從阿冷山北北峰進入，往下垂降溯溪，在晚間7點多成功將受困者救下。
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