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台南東山發現男子人車墜谷死亡多日 警明將相驗
台南市東山東原山區仙公廟附近一處大轉彎路口，今天下午經路人發現一名男子疑騎單車墜入近3公尺深山坡，屍體腫脹死亡多日，警方初步檢視， 疑單車失控墜入，死者身分仍待釐清，警方已訪查附近居民釐清，明天將相驗進一步釐清。
消防局東原消防分隊今天下午約4點受理民眾報案，指南104-1線約6公里處，有男子與單車墜入3公尺深的山坡，疑死亡多天，包括東原、東山、白河消防分隊趕往，消防隊員發現死者屍體腫脹，面目難以辨認。
警方在場查勘，原來現場為270度大轉彎道，懷疑男子騎單車時，不慎掉進樹叢、又傷及頭部未及時救治喪命，警方也將追查有無「外力」介入。
警方說，死者約中等身材，因屍體難以辨認年紀仍待釐清，由於死者是騎一般淑女單車，應有地緣關係，已協尋附近有無失蹤人口或獨居長者，希望進一步查出死者身分。
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