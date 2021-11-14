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1日登山活動走訪東北角桃源谷 六旬男子途中昏倒送醫

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

台中市健康登山協會舉辦1日登山活動，今天前往東北角桃源谷登山時，年約60歲張姓男子途中暈倒。消防人員獲報到場予以急救，並從宜蘭方向下山就近送醫急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10點40分接獲報案，桃源谷有登山客昏倒，失去意識。消防局派遣金山中隊和貢寮、雙溪分隊共4輛車11人前往救援。

男子昏倒地點鄰近新北、宜蘭交界處，新北消防人員出勤時，消防局同步通知宜蘭縣消防局派人上山支援救護，並由宜蘭消防人員先行抵達現場。

新北消防人員約在中午12點15分接觸患者，當時張男已無呼吸心跳，將他搬運下山後，由宜蘭縣救護車送往礁溪信和醫院急救。

張姓男子今天前往東北角桃源谷登山時昏迷，消防人員到場協助搬運下山後，由救護車送往宜蘭礁溪的醫院急救。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子今天前往東北角桃源谷登山時昏迷，消防人員到場協助搬運下山後，由救護車送往宜蘭礁溪的醫院急救。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子今天前往東北角桃源谷登山時昏迷，消防人員到場協助搬運下山後，由救護車送往宜蘭礁溪的醫院急救。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子今天前往東北角桃源谷登山時昏迷，消防人員到場協助搬運下山後，由救護車送往宜蘭礁溪的醫院急救。記者邱瑞杰／翻攝

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