1日登山活動走訪東北角桃源谷 六旬男子途中昏倒送醫

台中市健康登山協會舉辦1日登山活動，今天前往東北角桃源谷登山時，年約60歲張姓男子途中暈倒。消防人員獲報到場予以急救，並從宜蘭方向下山就近送醫急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10點40分接獲報案，桃源谷有登山客昏倒，失去意識。消防局派遣金山中隊和貢寮、雙溪分隊共4輛車11人前往救援。

男子昏倒地點鄰近新北、宜蘭交界處，新北消防人員出勤時，消防局同步通知宜蘭縣消防局派人上山支援救護，並由宜蘭消防人員先行抵達現場。