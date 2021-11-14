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駕駛欲換車道卻與隔車碰撞致車輛翻覆 所幸無人傷亡

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢區今下午2時許，42歲的王姓自小客車駕駛沿中園路二段外側車道往大園方向行駛，欲左轉變換至內側車道時與2輛自小客車發生碰撞，造成王男車輛翻覆，一度造成車輛回堵，所幸3駕駛只有輕微擦挫傷，現場已於15時40分許清除完畢恢復暢通。

今下午2時10分許王男駕駛自小客車沿中園路二段外側車道往大園方向行駛，欲左轉變換至內側車道時，先與同向停等車陣中的前車37歲余男所駕的自小客車發生擦撞後，之後王男再與另1輛53歲林姓女駕駛的自小客車發生碰撞，王男疑似方向盤失控，導致車輛翻覆車頂朝下，造成王男左手擦傷、林女胸部挫傷，所幸送醫後並無大礙。

警方到場後對駕駛人實施酒測，酒測值皆為0，並通知消防隊、拖吊車、清潔隊，現場於15時40分清除完畢，詳細肇事責任將有待釐清。

42歲的王姓自小客車駕駛沿中園路二段外側車道往大園方向行駛，欲左轉變換至內側車道時與2輛自小客車發生碰撞，造成王男車輛翻覆。記者翁唯真／翻攝
42歲的王姓自小客車駕駛沿中園路二段外側車道往大園方向行駛，欲左轉變換至內側車道時與2輛自小客車發生碰撞，造成王男車輛翻覆。記者翁唯真／翻攝
王男先後撞上2輛車，造成林男本身左手擦傷、林女胸部挫傷，所幸並無大礙。記者翁唯真／翻攝
王男先後撞上2輛車，造成林男本身左手擦傷、林女胸部挫傷，所幸並無大礙。記者翁唯真／翻攝

車道 酒測 桃園

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