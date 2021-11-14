駕駛欲換車道卻與隔車碰撞致車輛翻覆 所幸無人傷亡

桃園中壢區今下午2時許，42歲的王姓自小客車駕駛沿中園路二段外側車道往大園方向行駛，欲左轉變換至內側車道時與2輛自小客車發生碰撞，造成王男車輛翻覆，一度造成車輛回堵，所幸3駕駛只有輕微擦挫傷，現場已於15時40分許清除完畢恢復暢通。

今下午2時10分許王男駕駛自小客車沿中園路二段外側車道往大園方向行駛，欲左轉變換至內側車道時，先與同向停等車陣中的前車37歲余男所駕的自小客車發生擦撞後，之後王男再與另1輛53歲林姓女駕駛的自小客車發生碰撞，王男疑似方向盤失控，導致車輛翻覆車頂朝下，造成王男左手擦傷、林女胸部挫傷，所幸送醫後並無大礙。