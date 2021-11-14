影／男持30公分西瓜刀砍傷鄰居 村長：當地頭痛人物

嘉義縣太保賴姓男子12日晚間9時許，持西瓜刀將鄰居廖姓男子砍至重傷休克，目前仍在加護病房觀察中，警方隨即逮捕賴，依殺人未遂罪嫌送辦，檢方聲請羈押獲准。村長則表示，賴是當地頭痛人物，希望相關單位能妥善處理。

附近住戶表示，行凶賴男多年前與妻離異後，精神狀況出現問題，常妄想和鄰居廖姓男子有糾紛，12日晚間9時許，看到廖在太保一處檳榔攤，遂持1把長約40公分西瓜刀衝進店內朝廖男從後方猛力砍下。

廖男頭頸遭砍後，轉身要反抗，身上又挨多刀，休克癱軟在地，廖兄拿著長棍欲上前驅離、制止竟也遭砍傷。現場民眾報案，賴男逃回家中，被警方逮捕。