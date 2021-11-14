教唆其他學生輪流打學童管教？ 屏東某補習班遭爆料

屏東萬丹一間補習班傳出疑似老師不當管教事件，家屬近日在臉書社團貼文痛批「魔鬼老師」管教孩童竟把藤條打斷，還叫其他年級的學生，輪流打學童，更威脅不能說出去，否則會被打更慘；事後受害家屬PO網此事曝光，屏東縣政府社會處、教育處已展開調查，該補習班仍未出面回應。

貼文指出，該補習班老師於11月7日承認有打小孩，8日傍晚6時，家屬再度詢問補習班，家屬卻改口不承認有打小孩。被害家屬的小孩指控，老師打人把其中一支藤條打到斷，甚至叫外面國中生高中生進來輪流打學童，過程中，竟長達3多個小時。

家屬指控，該補習班老師經常打小孩，打完還用刮痧板幫孩子刮痧，試圖掩蓋痕跡，更警告在場補習的孩子們，在補習班發生的事不能說出去，也不能告訴家長否則會打被更慘。

受害家屬還說，全班學生疑似都被打過，還傳出抓頭髮打巴掌、拳頭或棍子毆打臉等情形，家屬憂心造成孩童心理陰影，便將此事PO網路。警方也受理此案，並展開調查，同時通報相關單位

縣府社會處表示，此案於8日接獲通報，便立即調查與處理，11日也派員訪視協助家屬，後續會並提供孩童監護人相關意見，若家屬提告也會提供法律諮詢資源，目前學童已經轉至其他補習班。

據了解，該補習班過去無有相關不當管教通報紀錄；縣府教育處表示，已多次實地及電話查訪該補習班目前未營業也取得聯繫，若查處認定該班教職員確有涉及兒少法相關規定致孩童身心遭受虐待者，將依「補習及進修教育法」審酌案件情節處置。