影／眼睜睜看鄰宅火舌延燒自家 基隆婦人激動喊「燒到了」

基隆市正義路一棟公寓的5樓頂樓加蓋今天下午起火燃燒，消防人員趕到時火舌已從窗戶竄出，伴隨建材爆裂聲，令圍觀民眾怵目驚心。住在隔壁5樓的婦人看到火勢猛烈，憂心不已，過不久自家也陷入火海，大嘆「燒到了、燒到了，怎麼辦？」消防人員滅火後進入火場搜尋，未發現人員受困，無人傷亡，起火原因由火災調查科人員鑑識調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點35分獲報報案，正義路有民宅起火，派遣信二、仁愛、信義、安樂、七堵分隊共16車35人前往灌救。消防人員到場時火場已全面燃燒，冒出陣陣黑煙，附近區域瀰漫淡淡煙霧，讓人聞到燃燒異味。

消防人員到場後，布設3道水線從樓梯攻上頂樓，自屋外往火場射水；另1道水線從屋外地面朝火場射水。下午2點10分控制火勢，2點19分撲滅，所幸無人傷亡。

住在鄰宅5樓的婦人發現鄰宅的頂樓起火，急忙下樓逃生，並通知家人回家。她在屋外觀看火勢，很擔心自家受波及。想起她的養狗還在屋內，通知孫子趕快回家抱狗下樓。