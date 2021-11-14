影／桃園清晨發生逆向車禍 雙方車頭全毀所幸無人傷亡

桃園大溪區員林路口清晨4時許發生一起車禍，25歲的灰色自小客車張姓駕駛行經員林路一段、仁和七街時往大溪方向時，因不明原因逆向行駛，與對向42歲紅色自小客車卡照姓駕駛發生碰撞，經警方酒測，雙方酒測值皆為0，詳細逆向原因將有待釐清。

張男因不明原因逆向行駛在員林路一段、仁和七街時，與對向紅色自小客車發生碰撞，經警方調閱監視器發現，撞擊力道相當大，造成雙方車輛車頭毀損並冒出濃濃白煙。

警方到場後對2位駕駛人實施酒測，雙方酒測值為0，駕駛及車上的4名乘客手腳輕微擦挫傷，送醫後並無大礙，所幸無人傷亡，至於逆向行駛原因仍有待警方做完筆錄後釐清。