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影／桃園清晨發生逆向車禍 雙方車頭全毀所幸無人傷亡

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園大溪區員林路口清晨4時許發生一起車禍，25歲的灰色自小客車張姓駕駛行經員林路一段、仁和七街時往大溪方向時，因不明原因逆向行駛，與對向42歲紅色自小客車卡照姓駕駛發生碰撞，經警方酒測，雙方酒測值皆為0，詳細逆向原因將有待釐清。

張男因不明原因逆向行駛在員林路一段、仁和七街時，與對向紅色自小客車發生碰撞，經警方調閱監視器發現，撞擊力道相當大，造成雙方車輛車頭毀損並冒出濃濃白煙。

警方到場後對2位駕駛人實施酒測，雙方酒測值為0，駕駛及車上的4名乘客手腳輕微擦挫傷，送醫後並無大礙，所幸無人傷亡，至於逆向行駛原因仍有待警方做完筆錄後釐清。

大溪交通分隊小隊長孫得盛呼籲民眾，下雨天視線不佳、路面溼滑，駕駛人行駛道路應減速慢行及注意車前狀況，並應遵守道路號誌行駛，以維自身及其他用路人安全。

25歲的灰色自小客車張姓駕駛行經員林路一段、仁和七街時往大溪方向時，因不明原因逆向行駛，與對向42歲紅色自小客車卡照姓駕駛發生碰撞。記者翁唯真／翻攝
25歲的灰色自小客車張姓駕駛行經員林路一段、仁和七街時往大溪方向時，因不明原因逆向行駛，與對向42歲紅色自小客車卡照姓駕駛發生碰撞。記者翁唯真／翻攝
經警方調閱監視器發現，撞擊力道相當大，造成雙方車輛車頭毀損並冒出濃濃白煙。記者翁唯真／翻攝
經警方調閱監視器發現，撞擊力道相當大，造成雙方車輛車頭毀損並冒出濃濃白煙。記者翁唯真／翻攝

桃園 車禍

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