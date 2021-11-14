快訊

前立委打第2劑AZ驟瘦7公斤 嘆「1個月來生不如死」

影／基隆民宅頂樓加蓋火警全面燃燒 火勢延燒觸目驚心

女碩士生遭砂石車輾斃 中檢：死因已認定續行調查

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

中國醫藥大學林姓女碩士生昨天下午騎機車行經水湳校區附近時，與賴姓男子駕駛的砂石車碰撞，林女遭砂石車輾過，當場死亡，台中地檢署檢察官張富鈞在今早與法醫、死者家屬、肇事司機等人相驗，確認林女死因是車禍導致的胸腹臟器破裂致死，死因家屬無疑問，發還辦理後事，另外全案涉過失致死罪刑責，檢方指示警方續行調查，以釐清案發經過。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案在今天上午由台中地檢署檢察官完成相驗，並開立死亡證明書，死因為車禍致死，家屬對死因沒有意見，遺體已發還，不用安排解剖、採集檢體，不過全案涉過失致死罪部分，檢察官今天訊問肇事的賴姓司機後請回，詳細的肇事原因、經過，檢察官已指示續行調查。

據查，賴姓砂石車司機（40歲）昨天下午3時許，開車沿北屯區大鵬路往信平路方向行駛，當時就讀中國醫藥大學碩士班的林姓女子（24歲）騎機車在砂石車的右側，雙方在大鵬路、信平路口發生碰撞時，當時燈號為綠燈，砂石車的車頭撞上林女機車的車尾後，林女被卷進砂石車車底，遭車輪輾過，賴發現碰撞停車時，林女已被車輪輾成兩截，當場死亡。

中醫大林姓女碩士生昨天騎機車行經水湳校區附近時，遭砂石車輾過，當場死亡，檢警今早在台中殯儀館相驗。記者陳宏睿／攝影
中醫大林姓女碩士生昨天騎機車行經水湳校區附近時，遭砂石車輾過，當場死亡，檢警今早在台中殯儀館相驗。記者陳宏睿／攝影
中醫大林姓女碩士生昨天騎機車行經水湳校區附近時，遭砂石車輾過，當場死亡。圖／讀者提供
中醫大林姓女碩士生昨天騎機車行經水湳校區附近時，遭砂石車輾過，當場死亡。圖／讀者提供
中醫大林姓女碩士生昨天騎機車行經水湳校區附近時，遭砂石車輾過，當場死亡。圖／讀者提供
中醫大林姓女碩士生昨天騎機車行經水湳校區附近時，遭砂石車輾過，當場死亡。圖／讀者提供

砂石 檢察官 車禍

延伸閱讀

中市女大生騎機車遭砂石車輾壓 臟器外露慘死

擦撞被毆成重傷…警方未以現行犯逮捕3嫌 中檢分案調查

大學生被圍毆昏迷生命垂危 法官裁定3惡徒羈押禁見

影／警未依現行犯逮捕張姓小開 中檢主動分案偵辦

相關新聞

獨／女碩士生被輾兩半 家屬淚控：蓄意殺人、死不瞑目

台中市北屯區大鵬路、信平路昨天發生一起死亡車禍，由賴姓男子駕駛的砂石車在路口與林姓女碩士生碰撞，林女被撞到車底後遭車輪輾...

影／阿伯又出事了！疑肝昏迷發作害車卡溝渠 暖警神救援

「阿伯又出事了！」台中市警局烏日分局三和派出所所長邱量虔今天說，2年前在台中市烏日區成功嶺服役的4名軍人休假搭計程車前往...

宜蘭少女逃學南下高雄為愛走天涯 高市少年隊尋獲

宜蘭15歲少女小慧（化名），因家庭功能不健全經常輟學，日前她在網路上認識一名少年小德（化名），上月5日逃學到高雄尋找男友...

影／南投深夜打群架 警怒斥「麥擱亂」逮6人送辦

南投縣草屯鎮昨深夜傳有民眾打群架滋事，兩派人馬疑在KTV前互看不順眼，大打出手上演全武行，警方獲報趕抵，雙方已停手，但仍...

女碩士生遭砂石車輾斃 中檢：死因已認定續行調查

中國醫藥大學林姓女碩士生昨天下午騎機車行經水湳校區附近時，與賴姓男子駕駛的砂石車碰撞，林女遭砂石車輾過，當場死亡，台中地...

宜蘭慶和橋下遊客驚見男浮屍 警方調查中年死者身份

宜蘭市慶和橋下河域今天上午被賞景遊客發現河面有人載浮載沉，嚇得急忙報警，警消派員撈起發現男子已經没有生命徵象，正依死者身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。