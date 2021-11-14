女碩士生遭砂石車輾斃 中檢：死因已認定續行調查
中國醫藥大學林姓女碩士生昨天下午騎機車行經水湳校區附近時，與賴姓男子駕駛的砂石車碰撞，林女遭砂石車輾過，當場死亡，台中地檢署檢察官張富鈞在今早與法醫、死者家屬、肇事司機等人相驗，確認林女死因是車禍導致的胸腹臟器破裂致死，死因家屬無疑問，發還辦理後事，另外全案涉過失致死罪刑責，檢方指示警方續行調查，以釐清案發經過。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案在今天上午由台中地檢署檢察官完成相驗，並開立死亡證明書，死因為車禍致死，家屬對死因沒有意見，遺體已發還，不用安排解剖、採集檢體，不過全案涉過失致死罪部分，檢察官今天訊問肇事的賴姓司機後請回，詳細的肇事原因、經過，檢察官已指示續行調查。
據查，賴姓砂石車司機（40歲）昨天下午3時許，開車沿北屯區大鵬路往信平路方向行駛，當時就讀中國醫藥大學碩士班的林姓女子（24歲）騎機車在砂石車的右側，雙方在大鵬路、信平路口發生碰撞時，當時燈號為綠燈，砂石車的車頭撞上林女機車的車尾後，林女被卷進砂石車車底，遭車輪輾過，賴發現碰撞停車時，林女已被車輪輾成兩截，當場死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言