女碩士生遭砂石車輾斃 中檢：死因已認定續行調查

中國醫藥大學林姓女碩士生昨天下午騎機車行經水湳校區附近時，與賴姓男子駕駛的砂石車碰撞，林女遭砂石車輾過，當場死亡，台中地檢署檢察官張富鈞在今早與法醫、死者家屬、肇事司機等人相驗，確認林女死因是車禍導致的胸腹臟器破裂致死，死因家屬無疑問，發還辦理後事，另外全案涉過失致死罪刑責，檢方指示警方續行調查，以釐清案發經過。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案在今天上午由台中地檢署檢察官完成相驗，並開立死亡證明書，死因為車禍致死，家屬對死因沒有意見，遺體已發還，不用安排解剖、採集檢體，不過全案涉過失致死罪部分，檢察官今天訊問肇事的賴姓司機後請回，詳細的肇事原因、經過，檢察官已指示續行調查。