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宜蘭慶和橋下遊客驚見男浮屍 警方調查中年死者身份
宜蘭市慶和橋下河域今天上午被賞景遊客發現河面有人載浮載沉，嚇得急忙報警，警消派員撈起發現男子已經没有生命徵象，正依死者身上物品及採取指紋清查身份。
今天上午有遊客在宜蘭市慶和橋旁棧橋賞景拍照時，看見河面似有物品，拉近鏡頭驚見竟是有人載浮載沉，嚇到呼叫報警。
警消獲報後出動船艇前往，打撈起發現是一名中年男子，已無生命徵象，該男子身穿外套及西裝褲，腰繫皮帶，帽子及鞋子還在，身體尚未浮腫，研判死亡不久，警方正依追查男子身分。
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