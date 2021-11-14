宜蘭慶和橋下遊客驚見男浮屍 警方調查中年死者身份

宜蘭市慶和橋下河域今天上午被賞景遊客發現河面有人載浮載沉，嚇得急忙報警，警消派員撈起發現男子已經没有生命徵象，正依死者身上物品及採取指紋清查身份。

今天上午有遊客在宜蘭市慶和橋旁棧橋賞景拍照時，看見河面似有物品，拉近鏡頭驚見竟是有人載浮載沉，嚇到呼叫報警。