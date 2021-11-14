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宜蘭慶和橋下遊客驚見男浮屍 警方調查中年死者身份

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市慶和橋下河域今天上午被賞景遊客發現河面有人載浮載沉，嚇得急忙報警，警消派員撈起發現男子已經没有生命徵象，正依死者身上物品及採取指紋清查身份。

今天上午有遊客在宜蘭市慶和橋旁棧橋賞景拍照時，看見河面似有物品，拉近鏡頭驚見竟是有人載浮載沉，嚇到呼叫報警。

警消獲報後出動船艇前往，打撈起發現是一名中年男子，已無生命徵象，該男子身穿外套及西裝褲，腰繫皮帶，帽子及鞋子還在，身體尚未浮腫，研判死亡不久，警方正依追查男子身分。

慶和橋下的宜蘭河，今天有遊客賞景時驚見浮屍，身穿衣帽還在，警方正在調查中年男子身份。記者戴永華／翻攝
慶和橋下的宜蘭河，今天有遊客賞景時驚見浮屍，身穿衣帽還在，警方正在調查中年男子身份。記者戴永華／翻攝

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