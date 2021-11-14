宜蘭少女逃學南下高雄為愛走天涯 高市少年隊尋獲

宜蘭15歲少女小慧（化名），因家庭功能不健全經常輟學，日前她在網路上認識一名少年小德（化名），上月5日逃學到高雄尋找男友，在本月2日宜蘭警方通報後，高雄市警局少年隊在2天內就找到小慧。

據了解，宜蘭國三生小慧，因自幼父母離異，平時由阿嬤撫養，在家庭功能不健全下，求學階段的小慧經常輟學、逃家。近期小慧在臉書、IG上輾轉認識住在高雄的小德，上月5日上學途中逃學且離家未歸。

隔天小慧的阿嬤見外孫女遲未返家，緊張到宜蘭蘇澳警分局報案，宜蘭警方積極訪查聯繫，研判小慧可能南下找男朋友，為爭取尋人時效，本月2日趕緊通報高雄市警局少年隊。

當高市少年隊查知小慧交往對象也是經常輟學的少年小德，本月4日派員前往楠梓區某棟民宅家中訪查，但當警方向小德家長說明來意時，對方卻說「小德先前有帶女朋友到家中來，見她年紀太小，家人也會擔心，已經請小慧先返家了」。

這時，警方發現小德神情緊張，依經驗判斷小慧仍應躲藏在屋內，便向小德一番勸說，及取得家長同意後，終於在透天厝頂樓房內找到小慧。原來是小德隱瞞家人，家人也未發現小慧仍住在家中。