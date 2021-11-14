東協廣場一開門就臨檢 中警昨臨檢300移工帶回8人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東協廣場是外籍移工愛造訪的地點，昨晚恢復營業，台中市第一警分局為防制聚眾鬥毆案件，昨晚在東協廣場等12處場所，實施臨檢，並臨檢300名移工，其中有8人未帶證件，警方帶回查證後，確認無不法情事，第一警分局表示，每次臨檢都會規劃不同動線，讓不法無所遁形。

第一警分局表示，近來疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心的各項管制作為適度鬆綁，各大觀光景點人潮逐漸增加，東協廣場等各外籍移工娛樂場所也在昨天正式恢復營業，為防制聚眾鬥毆案件發生，分局昨晚針對東協廣場等12處地點，規畫高強度擴大臨檢勤務，希望藉由強勢執法作為，展現維護社會治安決心。

第一警局指出，本周適逢外籍移工發薪日，由分局長張啓祥帶隊臨檢，此次臨檢處共計12處，其中包含5間申請復業的視聽娛樂場所，使用警力及民力數共33名，其中臨檢東協廣場部分，主要針對開放式舞池區、店內各樓層獨間包廂逐一檢查。

昨晚的勤務一共執行3小時，總計臨檢外籍移工約300人，盤查後帶回包含未帶證件移工8人，過濾後並無逃逸移工情事。

第一警分局說，東協廣場建築量體太大，樓上樓下複雜且四通八達，警方囿於人力只能累積每次臨檢的經驗，每周規劃不同動線執行臨檢，有效維持東協廣場之治安。

第一警分局長張啓祥說，此次是分局轄內特定營業場所實施臨（路）檢勤務，並加強防制暴力案件發生；另對於任何形式之暴力危害案件，除立即啟動快打部隊以優勢警力壓制外，絕對在最短時間內偵破，並秉持「嚴查究辦、溯源刨根」決心，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，否則絕對嚴辦到底，確保台中市民宜居樂活良好治安環境。

台中市東協廣場昨晚開始營業，第一警分局規畫臨檢勤務，臨檢外籍移工300人，並帶未帶證件8人回警局查證。記者陳宏睿／翻攝
台中市東協廣場昨晚開始營業，第一警分局規畫臨檢勤務，臨檢外籍移工300人，並帶未帶證件8人回警局查證。記者陳宏睿／翻攝
台中市東協廣場昨晚開始營業，第一警分局規畫臨檢勤務，臨檢外籍移工300人，並帶未帶證件8人回警局查證。記者陳宏睿／翻攝
台中市東協廣場昨晚開始營業，第一警分局規畫臨檢勤務，臨檢外籍移工300人，並帶未帶證件8人回警局查證。記者陳宏睿／翻攝
台中市東協廣場昨晚開始營業，第一警分局規畫臨檢勤務，臨檢外籍移工300人，並帶未帶證件8人回警局查證。記者陳宏睿／翻攝
台中市東協廣場昨晚開始營業，第一警分局規畫臨檢勤務，臨檢外籍移工300人，並帶未帶證件8人回警局查證。記者陳宏睿／翻攝
台中市東協廣場昨晚開始營業，第一警分局規畫臨檢勤務，臨檢外籍移工300人，並帶未帶證件8人回警局查證。記者陳宏睿／翻攝
台中市東協廣場昨晚開始營業，第一警分局規畫臨檢勤務，臨檢外籍移工300人，並帶未帶證件8人回警局查證。記者陳宏睿／翻攝

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