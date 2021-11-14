影／南投深夜打群架 警怒斥「麥擱亂」逮6人送辦

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣草屯鎮昨深夜傳有民眾打群架滋事，兩派人馬疑在KTV前互看不順眼，大打出手上演全武行，警方獲報趕抵，雙方已停手，但仍在火氣上互相叫囂，警方怒斥「麥擱亂」，將人架開後帶回警所，今訊後將動手6人依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

據了解，盧姓、馮姓、林姓男子昨晚11時許，與友人相約到草屯一家KTV唱歌，入場前與鄭姓、蔡姓、蘇姓男子一行人在門口附近對上眼，疑雙方互看不順眼，一開始先是對罵嗆聲，隨後引爆肢體衝突，嚇得路過民眾及店員急撥110報警。

草屯警方獲報後，隨即調派線上巡邏警力前往，雙方見警力到場，雖停手，但仍互相叫囂，一度又出手推拉，員警及時斥喝「要他們『麥擱亂』」，並將人架開，打群架狀況才未再擴大，隨後更以警車將現場可能涉案的人通通帶回警所查辦。

草屯警分局中正派出所所長楊振延說，昨晚獲報有民眾疑在KTV前群聚滋事，第一時間就調派員警到場，店家前確有3、4名20、30歲的年輕人聚集，經了解，雙方因細故發生拉扯動手，以警力維持現場秩序，並帶回相關人員釐清案情。

經調閱現場周邊監視器畫面，確認有6人拉扯推擠疑似動手打架，後續根據帶回涉案者證詞，連夜通知其他涉嫌人到案說明，經了解，部分人員曾有傷害、詐欺、酒駕等前科，訊後，今依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌將滋事6人移送法辦。

南投草屯昨晚傳KTV前有人打群架，警方到場維持秩序壓制，今將動手6人依聚眾鬥毆罪嫌送辦。圖／讀者提供
南投草屯昨晚傳KTV前有人打群架，警方到場維持秩序壓制，今將動手6人依聚眾鬥毆罪嫌送辦。圖／讀者提供

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