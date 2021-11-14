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唱歌電梯互不相讓 鬥毆刺傷警方逮5人
台北市萬華區一處KTV，昨天凌晨發生鬥毆案件，其中一人遭刺傷腹部，送醫救治已無大礙，轄區警方漏夜偵辦，逮捕涉案五人到案說明，全案依殺人未遂及聚眾鬥毆案移請偵辦。
警方指出，13日凌晨3時許獲報轄內有人遭刺傷，警方啟動快打，到場後2名男子身上有傷，經了解，湯姓男子（31歲）與友人張男（39歲）、葉男（44歲）唱歌結束，搭乘電梯下樓，電梯門打開後，與另一方要進電梯上樓唱歌的林男（25歲）及李男（26歲）相遇。
兩方都有喝酒，相遇後竟互不相讓電梯進出路線，雙方因此口角，李男不爽拿小刀刺傷湯男腹部後逃逸，同行林男則因兩方打架頭部被毆傷，警方立即通報救護單位將兩人送醫急救。
警方確認雙方有5人涉案，目前已全到案，依殺人未遂及聚眾鬥毆案送辦。
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