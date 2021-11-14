影／中警宣導品找神明過爐 元保宮、重生堂來加持

台中市第二警分局為讓交通安全宣導發揮實質效益，結合北區知名宮廟「元保宮」、「重生堂」，製作反光手環、鑰匙圈、夾式警示燈等交安宣導品，並由分局長陳家銘率分局幹部到廟中過香爐，希望透過「神明加持」，讓宣導品也成有平安符的效果，第二警分局說，未來將深入鄰里，向市民分齡、分群、分眾宣導，以加強民眾交通安全觀念，降低交通事故的發生。

第二警分局表示，北區「元保宮」主祭為醫藥之神保生大帝， 建廟迄今已有兩百多年歷史，「重生堂」主神祭祀關聖帝君，坐落於高樓櫛比鱗次的北區陝西路上，2間宮廟香火鼎盛，也是很多北區民眾的信仰中心，廟裡也經常辦理結合地方的公益活動，以傳遞文化、教育、社會服務等社會責任，此次結合警方強化交通安全宣導，廟方樂見其成，鼎力相助。

第二警分局說，由於北區人口稠密，有學區、商圈及大型公園，行人於戶外活動頻繁，因此，這次選購的宣導品品項都是以保護行人安全為出發點，避免行人於晨、夜間光線昏暗時活動，增加行人的明亮度，而在台灣的民間信仰中，香爐扮演很重要的角色，這象徵神力的凝聚加持，同時也是一間廟的神明發揮神力的原點，希望宣導品在過了香爐後開啟電力，增加民眾佩載的意願，以保障民眾行的安全。